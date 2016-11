Tschechien probt Grenzschließung Eine zweitägige Polizeiübung sollte Flüchtlinge aus Deutschland abhalten. Doch wie glaubwürdig ist dieses Szenario wirklich?

Stop – Kontrola prangt das Verkehrsschild am Mittwoch am ehemaligen Grenzübergang Petrovice/Bahratal. Ein halbes Dutzend tschechische Polizisten hat sich aufgebaut und lässt die meist deutschen Autos in Richtung Tschechien das Tempo drosseln. Regelmäßig verlangen die Beamten die Personaldokumente. Dann bildet sich schon mal eine längere Schlange von zehn, zwölf Autos. Und wer verdächtig ist oder anderweitig negativ auffällt, muss zur Seite fahren und wird einer längeren Kontrolle unterzogen.

Nicht nur in Petrovice wurden deutsche Pendler in den vergangenen Tagen ausgebremst. Fast neun Jahre nach dem Beitritt Tschechiens zum Schengen-Raum führte Prag am Dienstag an 16 Grenzübergängen zu Deutschland wieder Kontrollen ein, darunter auch in Zinnwald, Schmilka sowie in den Zügen in Decin. „Die Kontrollen sind stichprobenartig, der Verkehr soll nicht beeinträchtigt werden“, hatte eine Sprecherin der Ausländerpolizei nur wenige Stunden vor Beginn des Grenzregimes angekündigt. Denn es handelt sich nur um eine Übung. Aber die kam überraschend. „Wir wurden erst kurzfristig aus Prag informiert“, sagt Sarka Polackova, Sprecherin der Polizei im Bezirk Usti, der die Einheiten am Grenzübergang Petrovice stellt.

Studenten spielen Migranten

330 Beamte sind an diesen zwei Tagen im Einsatz, die meisten in Petrovice. Denn nur dort wurde auch ein sogenannter mobiler Hotspot eingerichtet. Hier werden Migranten, die ohne Aufenthaltserlaubnis aufgegriffen werden, in drei großen roten beheizten Zelten einer rund einstündigen Schnelluntersuchung unterzogen. In die Rolle der Migranten schlüpfen an diesem Tag 50 Studenten.

„In Zelt eins erfolgt eine erste Klassifizierung“, erklärt Sprecherin Polackova das Prozedere. Die Polizisten dort tragen Mundschutz, wegen Ansteckungsgefahr, wie es heißt. Im zweiten Zelt erfolgt eine ärztliche Untersuchung. Im dritten Zelt kommt es zur Erfassung der Migranten. Am Ende dieser Prozedur wird auch entschieden, wie es für die Menschen weitergeht: „Entweder sie beantragen Asyl oder sie werden wieder abgeschoben“, sagt einer der Beamten.

„Für uns ist es wichtig zu testen, wie schnell wir ein vorläufiges Registrierzentrum aufbauen können. Außerdem geht heute erstmals unsere Registriersoftware in Betrieb. Bisher wurden Migranten per Hand erfasst“, nennt Sprecherin Polackova das Ziel der ganzen Aktion. Es gehe um eine möglichst umfassende Registrierung gleich bei Betreten des Landes. So etwas hat Tschechien bisher nur am Flughafen in Prag.

Doch der Zeitpunkt überrascht. Tschechien gilt derzeit nicht als das Land, das von Flüchtlingen überlaufen wird. Im Gegenteil: Bis Ende Oktober registrierte das Innenministerium 1 352 Asylanträge, von denen 430 positiv beschieden wurden. Damit steuert Tschechien auf die Zahlen von 2015 zu, als 1 525 Anträge gestellt und 470 bewilligt wurden. Die meisten Anträge stellen Ukrainer. Sie stellen mehr als ein Drittel der Asylsuchenden. Aus dem Irak kamen 150, an dritter Stelle stehen Kubaner (84).

Noch mehr überrascht aber, dass sich die Polizei mit diesem Szenario auf einen Flüchtlingsstrom aus Deutschland einstellt. Zu den Nachbarstaaten Österreich und der Slowakei unterhält Tschechien bereits seit Monaten ein verstärktes Grenzregime. Über diese Grenze kommen aber seit der auch von tschechischen Polizisten unterstützten Abriegelung der Balkanroute nur noch wenige Migranten.

In Petrovice spielen Studenten auch eine fünfköpfige Familie aus Bangladesh, die „freiwillig aus Deutschland zu uns gekommen ist“, so die überraschende Erklärung des Polizeibeamten, der bei der Übung mit der Erfassung der Personalien beschäftigt ist. „Ihnen hat es in Hamburg nicht mehr gefallen, sodass sie nun bei uns Asyl beantragt haben“, spielt der Beamte das fiktive Beispiel weiter.

Die Erklärung überrascht deshalb, weil Politiker in Tschechien seit Anschwellen des Flüchtlingsstroms aus Südeuropa nicht müde wurden zu erklären, dass Flüchtlinge gar nicht in Tschechien bleiben wollten. Und nicht nur das, inzwischen ist Tschechien auch kein Transitland mehr, wie Innenminister Milan Chovanec bereits im Frühling nach einer groß angelegten Polizeiaktion mit 1 000 Beamten zufrieden feststellte: „Das haben wir unserer konsequenten und verantwortlichen Politik zu verdanken.“

Nachdem von der Balkanroute nun also keine Bedrohung mehr ausgeht, konzentriert sich die Polizei offenbar auf den deutschen Nachbarn.

„Deutschland hat massiv Flüchtlinge zurückgeschickt“, heißt es in der Ankündigung für das Szenario der Polizeiübung. Weitere Nachfragen, ob dies einen realen Hintergrund darstelle, bleiben unbeantwortet. Das Szenario passt allerdings zur konsequenten Weigerung der tschechischen Regierung, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Rahmen des in der Europäischen Union geltenden Verteilsystems hat Tschechien seitdem zusammengenommen drei vierköpfige syrische Familien aus griechischen Flüchtlingslagern übernommen.

