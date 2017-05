Tropfsteinhöhle unter der Mozartallee Bauarbeiter öffnen in Großenhain ein geheimnisvolles Gewölbe und trauen ihren Augen kaum.

zurück Bild 1 von 3 weiter Polier Denis Albrecht ist beeindruckt, als er im Inneren des Gewölbes Stalaktiten und Stalagmiten vorfindet. © Kristin Richter Polier Denis Albrecht ist beeindruckt, als er im Inneren des Gewölbes Stalaktiten und Stalagmiten vorfindet.

Archäologe Dr. Burkart Dähne nahm selbst die Schaufel in die Hand, als das Gewölbe am Montag entdeckt wurde.

Der Sachsenhof prägte das Großenhainer Stadtbild an der Mozartallee. 1999 brannte er aus.

Großenhain hat eine Attraktion, von der bis Dienstagvormittag niemand etwas wusste. Eine künstliche Tropfsteinhöhle, die bisher unentdeckt blieb. Bauarbeiter der Tieku Mühlbach haben gegen 9 Uhr ein Gewölbe geöffnet, das sie am Tag zuvor bei Schachtarbeiten an der Kreuzung Meißner Straße/ Mozartallee entdeckt hatten. Die eingestürzte Gewölbedecke gibt die Sicht in eine verborgene Welt frei.

Die SZ ist zusammen mit Polier Denis Albrecht in das dunkle Loch gestiegen. Nur allmählich gewöhnen sich die Augen an die Finsternis. Überall liegt Geröll herum. Viel mehr als es von dem Deckendurchbruch stammen kann. Als erstes fällt ein alter verrosteter Stahlträger auf, der hier mitten durch das Gewölbe geht. Auf ihm ist eine Art Mast montiert, der in eine weitere Deckenöffnung hineinreicht und dort vermutlich den darüberliegenden Fußweg abstützt.

Als sich die Augen endgültig dem Schleier der Dunkelheit entledigt haben, werden sie sichtbar: Stalaktiten! Wie dünne Stricke hängen sie von der Gewölbedecke herunter. Unten auf dem Boden wachsen ihnen dicke Stalagmiten entgegen. Sie sehen aus wie Spargelstangen, die vergessen wurden zu ernten. Ein faszinierender Anblick. Damit haben die Bauleute hier unten nicht gerechnet.

Denis Albrecht hat sich das Handy seines Kollegen geborgt. Mit dem hellen Lichtschein will er tiefer in das Gewölbe vordringen. Nach wenigen Metern endet es an einer Ziegelwand. Doch in der Wand ist ein Loch, dass mithilfe des Handylichts den Blick in einen weiteren Raum freigibt. Es ist der Keller des ehemaligen Sachsenhofs, der 1999 bei einem Feuer komplett ausbrannte (siehe Kasten). Die Kellerräume sind leer. Nur eine alte, massive Holztür mit Eisenbeschlägen und drei mit Wasser befühlte Becken sind die einzig nennenswerten Fundstücke in diesem finsteren Labyrinth. Einer der Räume könnte der Kohlen- oder Kartoffelkeller gewesen sein. Deutlich ist ein schräger Schacht zu sehen, an dessen oberen Ende tatsächlich etwas Tageslicht durch schmale Ritze dringt.

Die unterirdische Entdeckertour ist nach zehn Minuten vorbei. Oben wieder angekommen sagt Albrecht: „Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht.“Das ist ein Fall für das sächsische Landesamt für Archäologie in Dresden. Dessen Mitarbeiter Dr. Burkart Dähne, der diese Baumaßnahme betreut, entscheidet, wie weiterverfahren wird.

Das Problem: Die Trinkwasserleitung, die hier im Auftrag der Wasserversorgung Riesa-Großenhain verlegt werden soll, quert das unterirdische Gewölbe. Und das in einer Tiefe, die die Bauleute „frostfrei“ nennen. Also etwa einen Meter. „Die Leitung muss verlegt werden. Das lässt sich nicht ändern“, sagt Dähne. – Doch was passiert mit dem Gewölbe? Der Archäologe will seine Lage und Ausmaße mit Fotos dokumentieren. Damit sollen Informationen für spätere Generationen gesammelt werden, die besagen, dass an dieser Stelle mal ein unterirdisches Bauwerk war.

Um was es sich bei dem geheimnisvollen Gewölbe handelt, vermag Dähne nicht zu sagen. „Es ist schwer einzuschätzen, wie alt es ist“, so der Archäologe. Er persönlich glaube nicht, dass es sich um Teile der historischen Stadtmauer handelt.

Dass in dem Gewölbe Stalaktiten und Stalagmiten wachsen konnten, ist zumindest ein Hinweis, dass hier schon lange keine Mensch mehr unten war. Polier Denis Albrecht hat seine Schmiege in die Ritze am verschütteten Ende des Gewölbes reingesteckt. Also in Richtung Kreuzungsmitte. Er vermutet, dass das Gewölbe unterhalb der Kreuzung verläuft. „Wir müssen mit der Wasserleitung über die ganze Kreuzung drüber“, sagt er. „Da treffen wir auf das Gewölbe sicher noch einmal.“

