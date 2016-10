Tritt Däbritz für Pegida gegen de Maizière an? Jetzt hat auch die Linke für die Bundestagswahl einen Kandidaten nominiert. Und es könnte noch spannender werden.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bekommt in seinem Heimatwahlkreis Mitbewerber von anderen Parteien. © dpa

Nach den Sozialdemokraten mit Susann Rüthrich haben sich die Sozialisten festgelegt. Sie schicken 2017 den Linken-Landtagsabgeordneten Sebastian Scheel in den Wettbewerb um einen Sitz im Bundestag. Mit knapp 98 Prozent der abgegebenen Stimmen erreichte der Finanzexperte der Linksfraktion im Landtag ein sehr gutes Ergebnis bei seiner Nominierung.

Antje Feiks, Wahlkampfleiterin der Linken in Sachsen sagt dazu: „Ich freue mich sehr über die Nominierung von Sebastian Scheel und bin mir sicher, dass er unsere Positionen im Kreis Meißen stark vertreten wird.“ Landesparteichef Rico Gebhardt kündigte an, mit dem Wahlprogramm aufzuzeigen, wie die Linke eine gerechte Gesellschaft erreichen wolle. Es genüge nicht, in der Kritik am Regierungshandeln zu verharren, gebraucht würde vielmehr eine Erzählung, die den Menschen Hoffnung gebe.

Sebastian Scheel hat im Kreis Meißen bereits mehrere Wahlkämpfe bestritten. Immer wieder machte er auf Missstände beim Management der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen aufmerksam und setzte sich dafür ein, das Unternehmen solle sich auf sein traditionelles Kernprodukt Porzellan konzentrieren.

Als sicher gilt, dass Scheel und Rüthrich im Wahlkampf auf den 2013 in Meißen direkt gewählten CDU-Abgeordneten und Bundesinnenminister Thomas de Maizière treffen dürften. Dieser hatte den Wahlkreis vor vier Jahren mit knapp 54 Prozent zum zweiten Mal im direkten Anlauf für sich gewinnen können.

Mit mehreren Bewerbern für ein Bundestagsmandat rechnet unterdessen der Kreisverband der Alternative für Deutschland. Es hätten bereits einige Mitglieder mündlich Interesse gezeigt, so der stellvertretende Kreisvorstand Mario Aßmann. Dies müsse nun noch schriftlich festgehalten werden. Im November soll aus den Kandidaten dann ein Favorit gekürt werden. Aßmann betonte, dass auch die Meißner sich ähnlich wie ihre Parteifreunde in Pirna geehrt fühlen würden, sollte Parteichefin Frauke Petry hier antreten wollen.

Dagegen dürfte allerdings sprechen, dass im Wahlkreis Meißen möglicherweise ebenfalls Pegida-Vize Siegfried Däbritz kandidieren könnte. Es wäre zu befürchten, dass seine lokale Prominenz das Ergebnis Petrys schmälert. Mitte September vergangenen Jahres hatte das Pegida-Orga-Team angekündigt, „früher als eigentlich gedacht, eine eigene Partei zu gründen.“ Die AfD sei „mit Sicherheit keine Alternative.“ Sie habe seit ihrem Auftauchen nichts weiter zuwege gebracht, hieß es vergangenes Jahr auf der Pegida-Facebookseite.

