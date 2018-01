Trikots des SV Bautzen verboten

@1. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass auch Werbung für Zigaretten und Hochprozentiges verboten ist. Wenn sogar Klamotten in Stadien verboten sind, weil sie klar der rechten Szene zugeordnet werden, ist es folgerichtig, dass auch Werbung verboten ist für Shops, in denen diese Kleidung verboten ist. Man bekennt sich zum FairPlay und zu demokratischen Werten. Das schützt eher die Demokratie. Und wenn sich nun Rechte darüber beschweren, ist das halt so.