Treuetesterin hat Problem mit der Treue Auf dem Weg zu einem Termin wird die Frau mitten in der Nacht von der Polizei getestet. Und besteht den Test nicht.

Nur zwei Glas Sekt und ein Glas Wein getrunken und dann Stunden später noch 1,25 Promille Alkohol im Blut? Die Angaben der Angeklagten können nicht stimmen. Dagegen stimmt, dass sie ein Alkoholproblem hat. © Symbolbild/dpa

Die 28-jährige attraktive Radebeulerin hat einen Beruf, der vor allem bei manchen Männern nicht unbedingt große Begeisterungsstürme hervorrufen wird. Die Selbstständige ist „Treuetesterin“. Im Auftrag von misstrauischen Ehegattinnen oder Lebens- abschnittsgefährtinnen bandelt sie zum Schein mit deren Männern an, verabredet sich zum Date, um deren Treue zu testen. Die Damen, die solche Spitzeltouren in Auftrag geben, zahlen offenbar gut. Mit einem schicken Mercedes-Cabrio düst die junge Frau durch die Lande. Manchmal auch ein bisschen sehr rasant. Zweimal hat sie Eintragungen im Verkehrseignungsregister, weil sie deutlich zu schnell unterwegs war. Seit Ende März hat sie auch keinen Führerschein mehr. Den hat die Polizei eingezogen, nachdem sie die junge Frau in ihrem Cabrio mitten in der Nacht auf dem Weg zu einem Termin gestoppt hatte. Während des anfangs freundlichen Gesprächs stellen die Polizisten fest, dass die Frau nach Alkohol riecht. Ein Alkomattest bestätigt das. Sie muss mit aufs Revier. Sie möchte auf die Toilette, telefoniert dann dort mit einer unbekannten Person. Danach teilt sie mit, dass sie einen Blutalkoholtest verweigere und auch sonst nichts unterschreibe.

Der Polizei gelingt es nicht, in der Nacht einen diensthabenden Richter oder Staatsanwalt zu erreichen, der einen Blutalkoholtest anordnet. So macht sie das einfach selbst. Das Ergebnis ist ernüchternd: eineinhalb Stunden nachdem sie erwischt wurde, hat sie immer noch 1,25 Promille Alkohol im Blut. Test nicht bestanden.

Ein paar Tage zuvor hatte sie schon in Radebeul einen Unfall gebaut. Auch da war sie wohl rasant unterwegs. Jedenfalls fuhr sie an einer Ampel, die gerade auf „Grün“ schaltete, so vehement an, dass sie gegen ein vor ihr stehendes Auto knallte. Dessen Fahrerin erleidet eine Verletzung an der Halswirbelsäule. Ihr Auto ist Schrott, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Reparatur hätte 1 000 Euro gekostet. Das ist mehr als der Zeitwert. Den Schaden hat zwar die Versicherung ersetzt, nicht aber das 400 Euro teure Gutachten.

Vor Gericht gibt sich die Angeklagte reumütig. Sie sei auf einer geschäftlichen Veranstaltung gewesen, habe danach noch etwas getrunken. Zwei Gläser Sekt, zwei Gläser Weinschorle und ein Glas Wein. Um Mitternacht sei sie zunächst nach Hause und dann zu einem anderen Termin gefahren. Doch diese Angaben können nicht stimmen. Sie hätte sich auf 1,6 Promille hochtrinken müssen, um gegen 2.30 Uhr noch immer 1,25 Promille zu haben, überschlägt der Richter grob.

Es wird klar, die junge Frau hat ein Alkoholproblem. Ihr Auto habe sie schon verkauft, suche jetzt Hilfe, sagt ihr Anwalt. Sie habe den Schluss gezogen, ihren Alkoholkonsum zu überdenken.

„Sie haben ein Problem mit der Treue zur Straßenverkehrsordnung“, sagt die Staatsanwältin in Anspielung auf die Tätigkeit der Angeklagten. Diese habe ihren Alkoholkonsum falsch eingeschätzt, setzte sich unter absoluter Fahruntauglichkeit hinters Steuer, wirft sie ihr vor.

Das Gericht verurteilt die Radebeulerin wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr wie von der Staatsanwältin beantragt zu einer Geldstrafe von 1050 Euro. Außerdem muss sie weitere sechs Monate auf den Führerschein verzichten. Also Männer, aufgepasst. Wenn jemand in den nächsten sechs Monaten von einer attraktiven, jungen Frau überraschend zum Date eingeladen wird, diese jedoch mit der Straßenbahn anreist, ist äußerste Vorsicht geboten!

