Treffen der russischen Riesenflieger

Mehrere Antonow AN 124 stehen am Abend auf dem Flughafen Leipzig/Halle in Schkeuditz. © dpa

Am Flughafen Leipzig/Halle ziehen derzeit ungewöhnlich viele Antonows die Blicke auf sich. Die Transportriesen AN 124 seien zu Wartungsarbeiten bei der Firma AMTES derzeit in Leipzig, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart.

Wer genau hinschaue, könne sehen, dass an einigen Flugzeugen komplette Triebwerke abmontiert seien. Da im von AMTES gemieteten Hangar inzwischen der Platz knapp werde, stehe eine Antonow auch auf der alten Start- und Landesbahn des Flughafens.

Die Antonows hätten schon für einiges Aufsehen und Anfragen beim Flughafen gesorgt, sagte Schuhart. „Für uns ist das aber gar nichts so Besonderes mehr.“ (dpa)

