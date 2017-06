Trauer um treuen SZ-Zusteller Der 65-Jährige, der am Mittwoch unter tragischen Umständen ums Leben kam, hat seit 1999 in Lückersdorf zuverlässig die Heimatzeitung zugestellt.

Der Medienvertrieb Kamenz trauert um einen zuverlässigen Mitarbeiter. Der 65-Jährige war am Mittwochfrüh unter bislang nicht restlos geklärten Umständen verunglückt. Er hatte zunächst wie all die Jahre den Kamenzer Ortsteil Lückersdorf mit der SZ versorgt, ehe er sich in der Kamenzer Straße zu einem Grundstück begab, auf dem gegen 4.30 Uhr viel Bewegung herrschte. Hier wollte der Grundstücksbesitzer einen Baum selbst mit der Kettensäge beseitigen, der die Ausfahrt behinderte. Warum damit nicht die örtliche Feuerwehr beauftragt worden war, wird auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Nach Informationen, die der SZ vorliegen, soll der 65-Jährige aber davor gewarnt worden sein, dem Baumverschnitt zu nahe zu kommen. Allerdings wurde das Unglück dadurch nicht verhindert. Der Mann wurde an Kopf und Thorax von abstürzenden Baumteilen getroffen und starb im Laufe des Mittwochs an den schwersten Verletzungen in einem Dresdner Krankenhaus.

Steffen Paschold, Geschäftsführer des Kamenzer Medienvertriebes: „Das tragische Geschehen bewegt uns sehr. Wir trauern mit der Familie.“ Der Zusteller habe seit 1. Mai 1999, also bald zwei Jahrzehnte, stets zuverlässig seine Arbeit verrichtet. Er sei auch deshalb im ganzen Ortsteil bekannt gewesen. Die Zustellung werde derzeit über ein Springersystem abgesichert, wodurch es zu Verzögerungen kommen könne, für die man um Verständnis bitte.

Die Polizei hatte erst am späten Donnerstagnachmittag auf SZ-Nachfrage über den tragischen Vorfall berichtet. Polizeisprecher Thomas Knaup in Görlitz: „Der Polizei wurde der Sachverhalt erst im Nachhinein bekannt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen, um die Umstände des anzunehmenden Unglücks zweifelsfrei klären zu können.“ (SZ)

