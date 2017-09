Trauer um Peter Rzepus

Peter Rzepus © Christian Suhrbier

Der frühere Chefredakteur der Morgenpost, Peter Rzepus, ist tot. Er verstarb am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren. Peter Rzepus begann seine Tätigkeit für Gruner+Jahr 1991 als Chefreporter bei der Morgenpost am Sonntag. 1993 wechselte er als Lokalchef zum Berliner Kurier. Im Jahr 1995 kehrte er nach Dresden zurück und war als Geschäftsführender Redakteur für die Morgenpost am Sonntag tätig. 1997 wechselte er zur Sächsischen Zeitung, wo er als stellvertretender Chefredakteur die Verantwortung für die Regionalausgaben übernahm. 1999 wurde er zum Chefredakteur der Morgenpost Sachsen berufen.

„In all den Jahren seiner Tätigkeit hat er die Morgenpost maßgeblich aufgebaut, weiterentwickelt und entscheidend geprägt“, sagte Carsten Dietmann, Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, die die Morgenpost und die Sächsische Zeitung herausgibt. Dietmann würdigte Rzepus als einen außerordentlich beliebten, wortgewandten und humorvollen Journalisten. „Unser großes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen drei Kindern“, erklärte der DDV-Geschäftsführer. (SZ)

zur Startseite