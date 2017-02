Trauer um Ermordeten Der grausame Tod eines jungen Mannes wühlt die Nieskyer auf. Viele spenden den Hinterbliebenen Trost.

In Niesky stellen viele Menschen Kerzen für Philipp W. auf. © André Schulze

Auch einen Tag nach Bekanntwerden des tragischen Todes eines jungen Nieskyers trauert seine Heimatstadt. Den gesamten Mittwoch über halten Menschen an dem spontan eingerichteten Gedenkort inne. Der grausame Tod von Philipp W. macht viele fassungslos. Rund um einen kleinen Baum auf dem Zinzendorfplatz flackern zahlreiche Kerzen. Dazwischen liegen weiße Rosen. Freunde haben auch Bilder des Verstorbenen aufgestellt.

Der Wunsch, gemeinsam Abschied zu nehmen, ist insbesondere am Dienstagabend sehr groß gewesen. Selten haben sich so viele vorwiegend junge Menschen auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz versammelt. Rund 200 sind der Einladung zur Gedenkfeier gefolgt, die sich über Facebook in Windeseile verbreitet hatte. Freunde des Opfers reisten aus umliegenden Orten an. Frauen wie Männer weinen vor dem Kerzenmeer. Mancher hakt sich unter, andere drücken einander. Die Fassungslosigkeit ist allen vor Ort ins Gesicht geschrieben. Es herrscht vor allen Dingen Trauer, aber auch Wut. „Hoffentlich greift die Justiz mal richtig durch“, sagt ein Mann zu seinem Nachbarn.

Welle der Hilfsbereitschaft

Niemand kann am Dienstagabend nachvollziehen, warum Philipp W. so früh aus dem Leben scheiden musste. Insbesondere als die Staatsanwaltschaft Görlitz am Dienstagnachmittag erklärt, warum sie Haftbefehle gegen einen 33-Jährigen und eine 24-Jährige erlassen hat, ist das Entsetzen groß. Die Ermittler werfen beiden vor, den Nieskyer getötet zu haben, um an sein Auto und seine EC-Karte zu gelangen. Rund 2 000 Euro sollen sie von seinem Konto abgehoben haben. Dass Menschen für ein Auto und etwas Geld einen anderen Menschen töten, das übersteigt die Vorstellungskraft vieler Nieskyer. Laut Presseberichten handelt es sich bei dem 33-jährigen Verdächtigen um einen mehrfach vorbestraften Drogenabhängigen. Er soll Philipp W. laut der Görlitzer Staatsanwaltschaft wiederholt mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen haben. Das grausame Vorgehen der mutmaßlichen Täter sorgt gerade bei Facebook für Entsetzen. „Dass man so was machen kann, nur weil man an ein bisschen Geld kommen will, ist einfach nur traurig und abartig. Ruhe in Frieden Phil“, schreibt eine Nutzerin namens Alexandra Müller.

Die Familie des Hinterbliebenen erfährt unterdessen eine riesige Welle der Solidarität. Beinahe jeder Kommentar unter dem Artikel zu dem dramatischen Todesfall beginnt oder schließt mit einer Beileidsbekundung für die Freunde und Angehörigen des Opfers. „Auch ich bin erschüttert. Kannte Phil aus dem Stadtbild und durch sein Engagement im Fitti. Er wird fehlen! Meine Gedanken sind bei seinen Eltern und Angehörigen. Ich wünsche Euch viel Kraft und Zuversicht“, schreibt Stadtrat Harald Prause-Kosubek. Bereits am Dienstagabend ist in Niesky anlässlich der Gedenkfeier Geld für die Familie des Getöteten gesammelt worden. (dpa)

