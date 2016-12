Transporter fährt in Lkw Bei einem Unfall am Mittwochabend in Königswartha wurden drei Personen verletzt.

Den Transporter drückte es gegen eine Hauswand. © Toni Lehder

Ein schwerer Unfall ereignete sich in den späten Abendstunden in Königswartha.

Ein 38-jähriger Transporter-Fahrer wollte gegen 22.20 Uhr die B 96 in Richtung Am Markt überqueren. Dabei beachtete er nicht das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Laster, der die Bundesstraße von Bautzen in Richtung Hoyerswerda befuhr. Danach fuhr der Sattelzug an eine Hauswand und blieb quer auf der Bundesstraße stehen.

Beide Insassen des Transporters im Alter von 38 und 30 Jahren kamen schwer verletzt in ein Klinikum. Der 45-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße blieb bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. (szo)

zur Startseite