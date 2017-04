Traktor fackelt ab - Feld bleibt verschont

Ein Traktor ist im Kreis Bautzen während der Fahrt in Brand geraten. Der 39 Jahre alte Besitzer habe sich am Samstag unverletzt retten können, teilte die Polizei am Sonntag in Görlitz mit.

Das Fahrzeug brannte an einem Feldrand in der Nähe von Schönteichen komplett aus. Zu einem Flächenbrand sei es aber nicht gekommen, erklärte ein Sprecher. „Es hat in den vergangenen Tagen genug geregnet.“ Die Polizei schätzt den Schaden auf 15 000 Euro. Weshalb es zu dem Feuer kam, weiß die Polizei noch nicht. (dpa)

