Tragisches Ende einer Schlittenfahrt

Aus noch ungeklärter Ursache gingen die Pferde durch. Etwa einen Kilometer weit zogen die Tiere den Wagen - mit tragischen Folgen. © Uhlig Jens/dpa

Sehmatal. Eine 64-jährige Frau und ein 66 Jahre alter Mann sind bei einer Fahrt mit einem Pferdeschlitten in Sehmatal (Erzgebirgskreis) tödlich verunglückt. Der Kutscher (59) erlitt am Mittwoch schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen kam der von zwei Pferden gezogene und mit fünf Menschen besetzte Schlitten in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte gegen einen Baum. Dabei fielen der Kutscher und ein 66 Jahre alter Mitfahrer aus dem Fahrzeug und stürzten in ein Waldstück.

Die beiden Pferde gingen danach durch, ein 57 Jahre alter Mitfahrer sprang ab. Nach etwa einem Kilometer kam der Schlitten schließlich an einem Straßengraben zum Stehen. Dort fielen ein 57-Jähriger und seine 54-jährige Frau aus dem Gefährt und verletzten sich leicht. Die 64-Jährige, die im Schlitten verblieben war, konnte nur noch tot geborgen werden.

Einsatzkräfte fanden wenig später die beiden in das Waldstück gestürzten Männer. Der 66-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Pferde wurden leicht verletzt, der Schlitten wurde beschlagnahmt.

Die Tierrechtsorganisation Peta sprach am Donnerstag von einer vermeidbaren Katastrophe. „Pferde sind Fluchttiere, die sehr leicht erschrecken und durchgehen können. Es ist unverantwortlich, sie vor den veralteten Gefährten einzusetzen“, erklärte Peta-Referent Peter Höffken. Der Erzgebirgskreis habe trotz mehrerer schwerer Unfälle bisher nicht gehandelt. Peta habe nach schweren den Landrat schon dreimal schriftlich aufgefordert, ein Verbot von Pferdekutschen zu erlassen. Der Erzgebirgskreis habe trotz mehrerer schwerer Unfälle bisher nicht gehandelt. Peta habe nach schweren Unfällen 2014 und 2016 den Landrat schon dreimal schriftlich aufgefordert, ein Verbot von Pferdekutschen zu erlassen.

Laut Peta kommt es in Deutschland jedes Jahr im Schnitt zu etwa 50 Unfällen mit Pferdekutschen. „2017 wurden bei insgesamt 41 Unfällen in Deutschland drei Menschen getötet und 67 verletzt - viele von ihnen schwer. Darüber hinaus starben im vergangenen Jahr drei Pferde, 17 weitere Tiere verletzten sich“, hieß es. Häufigste Unfallursache sei das Erschrecken der Tiere gewesen. Peta zufolge gibt es ein Verbot von Pferdekutschen bereits für den Berliner Gendarmenmarkt und Teile der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. (dpa)

zur Startseite