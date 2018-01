Totes Mädchen in Zwickau gefunden

Zwickau. In Zwickau ist ein totes Mädchen gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, wurde das Kind am Dienstagvormittag in einem Teich unweit des Strandbades im Stadtteil Planitz entdeckt. Die Todesursache stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher. Weitere Angaben wie zum Beispiel zum Alter des Mädchens könnten derzeit nicht gemacht werden. Man ermittle in alle Richtungen, hieß es. Eine Sonderkommission gebe es bislang nicht. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet. (dpa)

