Totes Baby in Mülltonne entdeckt Grausiger Fund in Leipzig. In einem Hinterhof entdecken Beamte die Leiche eines Babys. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln.

Polizisten stehen in Leipzig vor einem Wohnhaus im Waldstraßenviertel. Hier fand man die Leiche eines Babys. © Sebastian Willnow/dpa

Leipzig. In einem Hinterhof in Leipzig ist am Donnerstag ein toter Säugling gefunden wurden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln. Einzelheiten teilte die Polizeidirektion Leipzig nicht mit. Nach Berichten in der „Leipziger Volkszeitung“ und der „Bild“-Zeitung lag das tote Baby in einer Mülltonne im Innenhof eines Mehrfamilienhauses im Waldstraßenviertel. Kriminaltechniker hätten Container durchsucht und Spuren gesichert. Auf Fotos waren Ermittler am angeblichen Fundort zu sehen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde ein Sachverständiger beauftragt, ein rechtsmedizinisches Gutachten zu verfassen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. (dpa)

zur Startseite