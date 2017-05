Tote Mutter war Jägerin Die junge Frau, die auf tragische Weise bei der Geburt ihres Kindes im Wald starb, lebte mit ihrer Familie in Coswig.

Der Funkenteich in Weinböhla. Hier hat eine Frau im Auto ein Kind zur Welt gebracht. Offenbar gab es Komplikationen, an deren Folgen sie gestorben ist. © Andreas Weihs

Die Betroffenheit über den Tod der jungen Frau ist groß. Auch in den Sozialen Medien, wo sonst meist alles diskutiert und kommentiert wird. Wie gestern berichtet, starb die 38-Jährige nach Auskunft der Polizei an Komplikationen infolge der Geburt ihres Kindes. Offenbar verblutete die Frau in ihrem Auto.

Das Fahrzeug mit Frau und Kind war bereits am Mittwoch vergangener Woche von einem Spaziergänger am Funkenteich in Weinböhla entdeckt worden. Während für die Mutter jede Hilfe zu spät kam, ist das Neugeborene wohlauf.

Die Polizei hatte sich mit der Bekanntgabe des Ereignisses Zeit gelassen, um zunächst die Familie zu informieren und die Obduktion abzuwarten. Anzeigen für eine Fremdeinwirkung waren bei dieser nicht festzustellen. Daraufhin gingen die Beamten am Montag an die Öffentlichkeit.

Wie die SZ in Erfahrung brachte, handelt es sich bei der Frau um eine Coswigerin. Die Verstorbene war zudem Jägerin. Warum sie am späten Abend ihre Wohnung verlassen hatte und zum Funkenteich gefahren war, ist noch immer nicht bekannt. Auf die Pirsch gehen wollte sie dort aber sicher nicht. Denn der Wald um den Teich gehört zum Staatsbetrieb Sachsenforst. Eine Jagdberechtigung für das Gebiet hatte die Frau nach Informationen der SZ nicht. Allerdings hatte sie den Sachsenforst in den vergangenen Jahren mit ihren Hunden mehrfach bei großen Jagden im Moritzburger Revier unterstützt.

Daher, und weil Frauen in der Jägerschaft immer noch deutlich in der Minderheit sind, war sie einigen der hiesigen Waidmänner bekannt. Wie die SZ in Erfahrung brachte, hatte sich unter diesen bereits am Mittwoch und Donnerstag die Nachricht vom Tod der Frau verbreitet. Wie der Redaktion versichert wurde, habe es trotz der bis dahin noch fehlenden offiziellen Informationen keine Spekulationen zur möglichen Todesursache gegeben. Obwohl es immer wieder Fälle gibt, bei denen Jäger durch unsachgemäßen Gebrauch von Jagdwaffen zu Schaden kommen. Und auch ein Gewaltverbrechen war zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht auszuschließen.

Auch bei den Waidmännern sei die Betroffenheit sehr groß. „Unter Jägern ist der Zusammenhalt in der Regel sehr groß, weil man für gemeinsame Dinge einsteht“, sagt ein Kenner, der selbst auf die Jagd geht.

Auf die Frage, ob die Polizei die Ermittlungen zu dem tragischen Todesfall mit dem Vorliegen des Obduktionsberichtes abgeschlossen hat, gab es am Dienstag von der Pressestelle der Polizeidirektion Dresden keine eindeutige Aussage. „Eine Straftat liegt nicht vor“, betonte Sprecherin Jana Ulbricht noch einmal. „Ob es noch aktive Ermittlungshandlungen gibt, kann ich nicht sagen. Wir werden uns darüber aber auch nicht auslassen.“ (SZ/gör)

