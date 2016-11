Tote Frau in Kanal entdeckt

Passanten haben in einem Kanal am Schlosspark in Radibor im Landkreis Bautzen eine Tote entdeckt. Sie hätten den Leichnam anschließend an Land gezogen, teilte die Polizei mit. Der Notarzt habe am Montag nur noch den Tod der 76-Jährigen feststellen können. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau krank und wegen „eines medizinischen Problems“ in den Kanal gefallen, wo sie ertrank. (dpa/sn)

