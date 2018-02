Tote Frau im Wald wohl nicht Opfer eines Verbrechens

Leipzig. Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Waldgebiet in der Nähe des Cospudener Sees im Süden von Leipzig schließt die Polizei derzeit ein Verbrechen aus. Die genaue Todesursache werde bei einer Obduktion geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die Leiche der 55-Jährigen war am Montag entdeckt worden. Die Frau war den Ordnungshütern bekannt, weil sie häufig im Freien übernachtet hatte.

Medien berichteten, es handle sich um eine Einsiedlerin, die in einer Hütte im Wald gelebt habe. Dies bestätigte die Polizei nicht. (dpa)

