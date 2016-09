Tödlicher Unfall: Mann von Autotür getroffen

Ein 83-jähriger Mann ist nach einem Autounfall in Brandis an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.

Wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte, ermittelt sie gegen eine Postzustellerin wegen fahrlässiger Tötung. Die 38-Jährige hatte demnach am Dienstag in Brandis die Tür ihres Transporters geöffnet und dabei offensichtlich den 83-Jährigen auf seinem Fahrrad übersehen.

Der Mann wurde von der Fahrertür erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu. Vom Unfallort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Leipziger Krankenhaus geflogen. Dort starb er jedoch. (dpa)

zur Startseite