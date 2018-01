Tödlicher Unfall im Kraftwerk Boxberg

Ganz trauriger Schiksalsschlag für den Arbeitnehmer. Aber da kommt die Frage auf: Das sind also diese tollen und wichtigen "Arbeitsplätze in der Kohle", welche es so unglaublich dringend zu erhalten gilt? Na dann, totschrumpfende Lausitz, mal weiter so. Wenn ihr noch mehr trommelt und fein AfD-Affen wählt, bekommt ihr vielleicht sogar wieder paar mehr davon und die Bundesrepublik dämmt dann eben noch 5cm dicker, damit wir wenigstens die Hälte unserer vermeidbaren Treibhausgas sparen. Ach ja, es gibt ja keinen "Klimawandel". Es gibt auch keine "Natur". Ist alles egal, gell? Mensch will Gas geben, Wolf+Biene weg, alles weg - brauchn mer nich! Mensch will dies, will dann das, dann jenes ... . Ich ich ich! Alle gleich. So sieht die Welt eben aus, siehe heutigen 'Schorlemmer' in der SZ. Er weiß es eigentlich besser: nix zu machen. Es liegt nicht am "System". Es liegt am "Menschen", er handelt Tag für Tag vor Ort. Er ist nunmal so. Er ist nur ne Gurke geworden, und nicht die "Krone". Amen!