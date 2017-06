Tödlicher Unfall bei Schöneck

Bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Schöneck im Vogtland ist ein 31 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte, war er am Morgen in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Der Wagen überschlug sich, streifte einen Baum und landete in einem Wald. Der 29-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt. (dpa)

