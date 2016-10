Tödlicher Leichtsinn Kundendiensttechniker Mario T. überfuhr nahe Großenhain ein Stoppschild und verursachte einen Unfall, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Bei dem Unfall auf der B 101 kam am 25. November 2015 ein Mensch ums Leben. © Archiv

Manchmal genügt ein Moment der Gedankenlosigkeit, um auf der Anklagebank zu landen. Zumindest wenn er so schlimme Folgen hat wie bei dem Verkehrsunfall, der sich im November vorigen Jahres an der B 101-Kreuzung nördlich von Stroga ereignete. Der Kundendiensttechniker Mario T. kam mit seinem Mercedes-Transporter aus Treugeböhla und wollte die Bundesstraße in Richtung Strauch überqueren. Die Kreuzung ist gut einsehbar, und der Spremberger glaubte, freie Bahn zu haben. Deshalb hielt er nicht wie vorgeschrieben am Stoppschild, sondern drosselte nur die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs. Mit knapp 40 Kilometern pro Stunde fuhr er auf die übergeordnete Straße. Aber dort kam eben doch ein Auto aus Richtung Großenhain. Der VW Passat krachte dem Mercedes in die Seite, wobei beide Autos schwer beschädigt wurden. Was aber viel schlimmer war: auf der Beifahrerseite des Passats saß ein 79-jähriger Herr, der durch den Aufprall schwere Verletzungen an Leber und Milz erlitt. Er musste im Krankenhaus sofort operiert werden, verstarb aber bald darauf an inneren Blutungen.

Nun muss sich Mario T. wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Der Angeklagte gibt ehrlich zu, das Stoppschild missachtet zu haben. Dass sich aber von rechts ein Fahrzeug näherte, sei ihm zu keiner Zeit bewusst gewesen. Möglicherweise habe es sich, als er in diese Richtung schaute, gerade im toten Winkel befunden – hinter der Fahrzeugsäule zwischen Frontscheibe und Tür. Das mutet etwas mysteriös an, denn der geschädigte Dietmar F. gibt zu Protokoll, dass er wegen der einsetzenden Dunkelheit bereits das Licht angeschaltet hatte. Aber auch er macht eine Aussage, die gewisse Zweifel weckt. Als er an die Kreuzung herangefahren sei, habe der Mercedes-Transporter gestanden. Das aber kann nicht sein, wie später ein Unfall-Gutachter erklärt. Der Unfallverursacher habe eindeutig das Stoppschild missachtet, was er ja auch zugibt.

Dadurch ist die Rechtslage eindeutig. Es geht eigentlich nur noch um das Strafmaß; bei dem das Gesetz von einer Geld- bis zur Freiheitsstrafe eine große Spannweite zulässt. Natürlich auch einen zeitlich befristeten Führerscheinentzug. Und der könnte für den Angeklagten schwerwiegende Folgen haben. Mario T.´s Anwalt verliest ein Schreiben des Arbeitgebers, in dem dieser erklärt, dass ein längerfristiger Entzug sich nicht mit den Aufgaben des Technikers vereinbaren lasse. Klar, wie soll ein Kundendienstler ohne Führerschein zu den Kunden kommen? Deshalb müsse sich das Unternehmen in diesem Falle von ihm trennen.

Da Mario T. bisher ein unbescholtenes Leben führte und außer einer minderschweren Geschwindigkeitsüberschreitung auch keine Verkehrsdelikte auf dem Kerbholz hat, zeigt sich der Staatsanwalt konziliant. Er fordert eine viermonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung und einen einmonatigen Führerscheinentzug. Da dieser während eines Urlaubs abgebüßt werden kann, wäre zumindest der drohende Verlust des Arbeitsplatzes gebannt. Darüber hinaus soll der Angeklagte, quasi als Täter-Opfer-Ausgleich, einen Betrag von 1000 Euro an den Geschädigten zahlen. Die Verteidigung wiederum sieht den Unfall als Augenblicksversagen. Dafür wäre eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen a 40 Euro angemessen, aber keine Freiheitsstrafe und auch kein Fahrverbot.

Richterin Christiane Walther wertet den Vorfall als einen ganz erheblichen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht. Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung kann man nun einmal nicht einfach als Bagatelle abtun. Sie verurteilt Marion T. zu 180 Tagessätzen und einem Monat Führerscheinentzug. Auf eine Freiheitsstrafe auf Bewährung verzichtet sie aber. Das scheint auch angemessen, denn gleich nach dem Richterspruch geht der Unfallverursacher auf das Unfallopfer zu und bittet aufrichtig um Vergebung. Beiden Männern stehen dabei die Tränen in den Augen.

zur Startseite