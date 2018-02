Tödliche Mutprobe

@Hannes: Was schreiben Sie eigentlich für einen Unsinn hier. Klar muss jedem sein, dass die Bahnanlagen und die (abgestellten) Züge KEIN Abenteuerspielplatz sind, sondern (öffentliche) Anlagen für den Transport, wie eine Straße oder ein Flughafen auch. Wichtig zu wissen ist, dass die Eisenbahn in Deutschland technisch und historisch bedingt mit 15000 Volt Wechselspannung betrieben wird. Schon von den 230 Volt aus der Steckdose kann man einen Stromschlag bekommen. Jeder kann sich also denken, dass bei 15kV schwere Verbrennungen bis hin zum Tod alles passieren kann. Es liegt in der Verantwortung der Lehrer und Eltern den Kindern beizubringen, dass der (Bahn-)Strom, aber v.a. die Bahn(-anlagen) gefährlich sind. Hier sehe ich das eigentliche Problem. An Ihrem Kommentar wird deutlich, dass Sie nur gegen die Bahn hetzen wollen, ohne sich tiefergehend mit dem Thema auseinander gesetzt zu haben und ich unterstelle, dass Sie sich vermutlich auch nicht damit auseinandersetzen wollen.