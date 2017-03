Tillich versucht zu punkten Der Ministerpräsident besucht ein Heimspiel von RB Leipzig. Das hat nicht nur sportliche Gründe.

Stadien kennt er, auch wenn er sie nicht allzu oft besucht. Spiele von Dynamo Dresden hat Stanislaw Tillich bereits live gesehen. Am Wochenende fährt er nach Leipzig. © Robert Michael

Stanislaw Tillich weiß offensichtlich, wie ein gepflegter Pass den Mitspieler erreicht. Als junger Mann, verriet der sächsische Ministerpräsident im vergangenen Jahr beim Besuch eines Amateurturniers in Radeberg, habe er selbst Fußball gespielt. Das war in seiner sorbischen Heimat Panschwitz-Kuckau, „und damals hießen die Fußballmannschaften bei uns noch Traktor“, erinnerte sich Tillich.

In Radeberg hatte der CDU-Politiker die Stadtmeisterschaft der Freizeitkicker verfolgt. Zu den Teilnehmern zählten eine Mannschaft mit Geflüchteten sowie ein Team mit behinderten und nicht behinderten Spielern. Tillich würdigte die integrative Wirkung des Sports.

Es ist selten, dass der Landesvater Fußballspiele besucht. Bei Profipartien in Sachsen sieht man ihn kaum. Umso bemerkenswerter ist die Ankündigung im aktuellen Terminkalender der Staatsregierung. An diesem Sonnabend will Tillich die Bundesligabegegnung zwischen Rasenballsport Leipzig und dem VfL Wolfsburg live in der Red-Bull-Arena sehen.

Die vom österreichischen Getränkekonzern gesponserte Leipziger Mannschaft hat 21 Jahre sächsische Erstligaabstinenz beendet. Dass sich ein Ministerpräsident dort zeigt, ist wenig verwunderlich. Mehr als 40 000 Zuschauer verfolgen im Schnitt die Heimspiele der roten Bullen. Der finanziell gut ausgestattete Aufsteiger ist überraschend Tabellenzweiter und dürfte in der kommenden Spielzeit in einem europäischen Wettbewerb spielen. Zudem ist die Stadt Leipzig schwer in. Die ostdeutsche Metropole wächst rasch und gilt bereits als „Hypezig“. Erfolg macht sexy.

Das allerdings ist womöglich nicht der einzige Grund für den Besuch Tillichs. Ohnehin gilt der Ministerpräsident nicht als jemand, der die Stadionatmosphäre braucht. Er fährt zwar viel durch Sachsen, trifft dabei aber häufig Mittelständler, Ehrenamtliche oder Forscher. Warum also Rasenball, warum jetzt?

Beide Vereine, Leipzig wie Wolfsburg, bündeln Wirtschaftskraft. Dass Red-Bull-Boss und Milliardär Dietrich Mateschitz außer in den Verein auch anderswo im Freistaat investieren will, ist zwar nicht bekannt. Doch sowohl mit den Leipzigern als auch deren Wolfsburger Gästen ist ein zweites Unternehmen verbunden, das in Sachsen produziert: Volkswagen. Hinter den VfL-Profis steht letztlich der Automobilbauer. Wegen seiner langen Förderung darf er aufgrund einer Ausnahmeregelung, die Investorenmehrheiten unterbindet, als Gesellschafter im Erstligageschäft aktiv sein – ähnlich wie Bayer in Leverkusen.

VW unterstützt auch die Rasenballsportler. Ein 2014 für vier Jahre abgeschlossener Vertrag regelt, dass RB Leipzig 38 Fahrzeuge aus dem VW-Fuhrpark erhält sowie zwei Porsche für die Geschäftsstelle. Gut möglich also, dass VW-Verantwortliche zum Spiel vor Ort in Leipzig sind. Und Tillich könnte das nutzen, um beim durch den Diesel-Skandal angeschlagenen Autoriesen für den Standort zu werben. Rund 10 000 Mitarbeiter beschäftigt Volkswagen an drei Produktionsstätten in Sachsen. Zudem hat Porsche, der Sportwagenhersteller zählt zum VW-Konzern, ein Werk in Leipzig. In Dresden will VW ab April den Elektrogolf in Serie montieren.

Fans werden angepöbelt

Tillichs Sprecher Christian Hoose teilt mit, der Regierungschef folge „einer Einladung der Geschäftsführung von RB Leipzig, ein Bundesligaheimspiel ... zu besuchen“. Dass er die Begegnung gegen Wolfsburg sehe, „ist ein Zufall und hängt mit dem Terminplan des Ministerpräsidenten zusammen“.

Wie auch immer: In der Partie steckt Dynamik, wirtschaftlich und sportlich. Sachsens Traditionsvereine sind wesentlich finanzschwächer als die 2009 gegründeten roten Bullen. Dresden, Aue, Chemnitz und Zwickau spielen im Profifußball maximal zweitklassig. Die publikumsstarken Dynamos haben aber Chancen auf die Rückkehr in die erste Liga.

RB gilt außerhalb Leipzigs oft als Kommerzprodukt, Fans und Spieler werden angepöbelt. Nachdem Leipziger Zuschauer in Dortmund attackiert worden waren, hatte Tillich Konsequenzen gefordert. Manchmal werden Politiker in Stadien ausgebuht. Tillich, der 2011 Dynamo-Mitglied wurde, dürfte das in Leipzig nicht passieren. Die Fans gelten als höflich.

