Tillich verabschiedet sich als CDU-Chef

Der scheidende sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU, r.) nach seiner Abschiedsrede auf dem Landesparteitag der CDU in Löbau neben seinem designierten Nachfolger Michael Kretschmer (CDU). © dpa

Löbau. Nach fast zehn Jahren als Vorsitzender der sächsischen CDU hat sich Ministerpräsident Stanislaw Tillich von der Parteispitze verabschiedet. Er warb auf einem Parteitag in Löbau um Zustimmung für seinen Wunschnachfolger Michael Kretschmer. Wahlkampf, sagte Tillich mit Blick auf die Landtagswahl in zwei Jahren, erfordere einen Plan. „Michael Kretschmer hat einen Plan.“ Der bisherige CDU-Generalsekretär soll im Laufe des Samstags als CDU-Chef gewählt werden. Am Mittwoch kandidiert er im Landtag für das Amt des Ministerpräsidenten.

Tillich äußerte auch Selbstkritik. „Vieles ist gelungen und einiges eben auch nicht.“ Nach der Schlappe bei der Bundestagswahl habe er sich zum Rücktritt entschieden. Das Land brauche eine frische und ideenreiche Führung, sagte er vor den Delegierten. Die Erwartungen an ihn seien sehr groß gewesen, sagte Tillich. Er habe sich entschieden, den Weg für einen Jüngeren frei zu machen.

Links zum Thema Sachsens Ministerpräsidenten gehen sich aus dem Weg

„Sachsen steht heute besser da als vor zehn Jahren“, sagte Tillich. Zudem warnte er vor einem zu einseitigen Bild Sachsens in der Öffentlichkeit. Rechtsextreme Umtriebe und „die gefühlte Gleichgültigkeit von vielen“ hätten ihn beschämt. „Aber das sind die Taten einer Minderheit.“

Erneut kritisierte er die Abbaupläne von Siemens für Werke in Görlitz und Sachsen. Zudem warb er für die Braunkohle, die noch weiter für die Energiegewinnung notwendig sei.

zur Startseite