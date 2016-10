Tillich räumt Fehler ein

Stanislaw Tillich (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, spricht im Bundesrat in Berlin zum Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr. © dpa

Eigentlich diskutiert der Bundesrat heute die Reform der Erbschaftssteuer sowie die Bekämpfung von Designerdrogen. Doch vor dem Zusammentreffen des Gremiums in Berlin tritt der scheidende Bundesratsvorsitzende vor die Mikrofone und gibt eine Erklärung ab zum Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr in der JVA Leipzig.

In dem knapp zweiminütigen Statement begrüßt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Vorschlag, dass eine unabhängige Kommission die Umstände um das Ableben des syrischen Terrorverdächtigen aufklären soll.

Tillich spricht von Versäumnissen und Verbesserungen: „Ich habe deutlich gemacht, dass bei der Einordnung des Häftlings nicht die richtige Einschätzung vorgenommen wurde“, sagte er in die Mikrofone. Seinen Worten nach wäre der Suizid zu verhindern gewesen und hätte verhindert werden müssen.

Personelle Konsequenzen kündigt Tillich keine an, sondern konzentriert sich auf formaljuristische Aspekte: Der Umgang mit Häftlingen dieses Täterprofils müsse verbessert werden, die Bedingungen der Einordnung solcher Täter müsse verbessert werden und wenn nötig, müssten für den Zweck neue Vorschriften und Gesetze erlassen werden.





Früher am Morgen antwortete bereits Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow auf Fragen des Deutschlandfunks:



Der Jurist lehnt trotz der Fehleinschätzungen vor dem Suizid des terrorverdächtigen Syrers Dschaber al-Bakr in Haft einen Rücktritt weiter ab. Auf die Frage, warum er auf seinem Posten bleibe, sagte der CDU-Politiker: „Weil es auch ein Stehlen aus der Verantwortung wäre.“ Die Bediensteten in der Justizvollzugsanstalt Leipzig hätten sich an die Vorschriften gehalten: „Es ist lege artis (nach allen Regeln der Kunst) gehandelt worden.“ Er räumte aber ein: „Heute würden wir einiges anders machen.“



Gemkow erklärte, die Experten in der JVA hätten nicht so wirklich gewusst, wen sie vor sich hatten. Sie hätten von den Ergebnissen der Ermittlungen über einen verhinderten islamistischen Anschlag keine Kenntnis gehabt, sondern nur aus den Medien darüber erfahren. Der Minister sagte, es gebe ihm zu denken, dass man es hier mit einem „anderen Tätertypus“ zu tun gehabt habe. Die Bediensteten hätten sich auf ihre Erfahrung verlassen müssen. „Im Nachhinein wissen wir natürlich mehr.“



Al-Bakr war am Montag in Leipzig festgenommen worden. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte der anerkannte Flüchtling einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant und bereits weitestgehend vorbereitet. Am Mittwochabend strangulierte er sich mit einem T-Shirt in seiner Zelle. (dpa)

