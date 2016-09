Tillich hofft auf eine störungsfreie Party Auf die Besucher der Feier zum Tag der Einheit in Dresden wartet ein großes Programm. Der Gastgeber ist trotzdem etwas nervös.

Die Anspannung, das räumt Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ein, ist groß. Eine Behörde sei schließlich kein geübter Partymanager. Profis hätten bei der Organisation des Programms geholfen, dass sowohl Lebensfreude als auch Ernsthaftigkeit ausdrücken soll. Über 400 Aussteller werden sich vom 1. bis zum 3. Oktober mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Mitmach-Aktionen in Dresden präsentieren. Ein vielfältiges Bühnenprogramm und Konzerte gibt es ebenso wie Tanz mit Künstlern, Vereinen, Gruppen und Besuchern, sagte Tillich am Montag bei der Präsentation.

Gäste sind Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Norbert Lammert sowie Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle. Sie werden am Nationalfeiertag, dem 3. Oktober, an einem Gottesdienst in der Frauenkirche und einem Festakt in der Semperoper teilnehmen. Wer will, kann die protokollarischen Höhepunkte auf einer Leinwand am Theaterplatz verfolgen.

Bereits am 1. Oktober beginnt das dreitägige Bürgerfest. Die 16 Bundesländer präsentieren sich auf der Ländermeile in der Innenstadt. Ebenso werden sich Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat mit ihren Institutionen vorstellen. Zur sogenannten Blaulichtmeile bringt die Bundespolizei einen Hubschrauber mit.

Das Gastgeberland will sich weltoffen und technikaffin zeigen. Unter der Überschrift „Innovatives Sachsen“ werden die Universitäten und Forschungseinrichtungen Einblick in ihre Arbeit bieten. „Wir wollen die Chance nutzen, um für Sachsen zu werben: Als Standort zum Leben, zum Arbeiten und zum Investieren“, kündigte Tillich an. Die große Vorabendshow am 2. Oktober erzählt mit einer multimedialen Licht-, Laser- und Bildershow Geschichten aus Sachsen vor und nach der Wiedervereinigung.

Die geschätzten Kosten von 4,5 Millionen Euro hält Tillich auch mit Blick auf andere ähnliche große Veranstaltungen für vertretbar. „Wir bewegen uns in einem vernünftigen Rahmen.“ Nach den jüngsten Terrorattacken seien erhöhte Sicherheitsvorkehrungen nötig, darunter zusätzliche Security-Mitarbeiter, sagte er.

Der Tag der Deutschen Einheit solle in erster Linie ein Fest für alle werden. Allen Organisatoren, Helfern und Besuchern müsse aber zugleich das Gefühl gegeben werden, ohne Angst vor Anschlägen feiern zu können. Auf dem gesamten Festgelände dürften aus Sicherheitsgründen keine Demonstrationen abgehalten werden. Dennoch sei das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Proteste gewahrt. Entsprechende Aufrufe und Ankündigungen von Kritikern gebe es bereits.

Er hoffe, dass die Berichterstattung über die Einheitsfeierlichkeiten nicht von Krawall-Bildern überstrahlt werde, sagte Tillich mit Verweis auf die geplanten Demonstrationen rechter und linker Gruppen. Sie dürften nicht das Bild von Sachsen prägen. (SZ/lot)

››› tag-der-deutschen-einheit.sachsen.de

zur Startseite