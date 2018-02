Tiefdruckgebiet bringt Wolken und etwas Schnee

Die vereinzelt schon blühenden Krokusse könnten am Wochenende unter Schnee verschwinden. © Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa

Leipzig. Am Wochenende bringt ein atlantisches Tiefdruckgebiet eine dichte Wolkendecke und vereinzelt auch Neuschnee nach Sachsen. „Vor allem der zweite Teil des Wochenendes wird spannend“ sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag.

Am Freitag und am Samstag bleibt das Wetter weiterhin wolkig, aber trocken bei Temperaturen von ein bis vier Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen wieder unter null Grad. Am Sonntag kommt dann das Tiefdruckgebiet aus dem Westen und bringt Wind mit. Auf dem Fichtelberg kann es zu heftigen Sturmböen kommen. Vormittags kann es vereinzelt schneien, gegen Nachmittag regnet es dann im Freistaat. Auf den Bergen kann mit sechs bis sieben Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Es besteht auch im Tiefland Glättegefahr.

Die kommende Woche beginnt dann wieder wechselhaft bei Höchsttemperaturen von fünf Grad am Tag und und nächtlichen minus vier Grad. (dpa)

>>> Das Wetter für Sachsen

