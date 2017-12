Tief „Xanthos“ kommt

Tief „Xanthos“ bringt Schnee nach Sachsen. © Symbolfoto: dpa

Leipzig. Mit Schnee und orkanartigen Stürmen fegt Tief „Xanthos“ in der Nacht über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hinweg. In den Mittelgebirgen müsse mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gerechnet werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag in Leipzig. Im Tiefland werden etwa zwei bis acht Zentimeter Schnee fallen. Besonders in den Höhenlagen von Thüringer Wald, Erzgebirge und Harz seien Stürme mit einer Geschwindigkeit von 110 bis 130 Kilometer pro Stunde zu erwarten.

Bereits nach Mitternacht werde es deutlich milder, es beginne zu regnen und es setze Tauwetter bis in die hohen Lagen ein, sagte der Sprecher. Die Tagestemperaturen steigen ab Anfang der Woche stetig an. Am Mittwoch könnten sie bei fünf bis acht Grad liegen. (dpa)

