Tief „Kari“ bringt dichte Wolken und ein bisschen Schnee

Leipzig. Das Tief „Kari“ bringt am Wochenende Schnee und kühle Temperaturen nach Sachsen. „Der Winter versucht noch mal einen kleinen Anlauf“, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag. In der Nacht zu Samstag soll es dichte Wolken und vorübergehend leichten Schneefall geben. Auch im Laufe des Tages soll die Sonne kaum durchkommen. Bei Temperaturen um drei Grad werden für die tieferen Lagen eher Regen oder Schneeregen statt Schnee vorhergesagt.

In der Nacht zu Sonntag soll dann von Norden her kältere Luft in den Freistaat kommen. Die Temperaturen fallen laut Vorhersage unter null Grad. Fast überall soll es Neuschnee geben. Auch in der kommenden Woche hält der winterliche Trend an. Ab Montag kann es auch tagsüber Dauerfrost geben. (dpa)

