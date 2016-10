Teures Telefonat In der Rechnung eines Riesaers taucht ein Anruf auf, den er nie getätigt hat. Auch der Anbieter hat keine Erklärung dafür.

Mehr als 150 Euro sollte ein Riesaer zahlen, weil er angeblich eine knappe Stunde lang mit einer Servicenummer angerufen hatte. Doch das fragliche Telefonat habe er nie getätigt, sagt er. Mit solchen Fällen haben die Verbraucherzentralen in Sachsen oft zu tun. Nicht immer lässt sich klären, wie es zu den Anrufen kommt. © Sebastian Schultz

Als Peter M.* Anfang Oktober auf seine Telefonrechnung schaut, traut er seinen Augen nicht. Für 154,52 Euro soll er im vergangenen Monat telefoniert haben. Der 80-Jährige ist sicher: Da muss ein Irrtum passiert sein. „Sonst zahlen wir im Monat zwischen 30 und 40 Euro“, sagt der Riesaer. Also bestellt er von seinem Anbieter 1&1 einen Einzelverbindungsnachweis. Auf der Liste hat M. das Gespräch mit neongelbem Stift markiert. „Angeblich soll ich an diesem Tag von 8.18 Uhr an mit der Telefonnummer 44444 telefoniert haben, 57 Minuten lang.“ Die Kosten dafür: 1,99 Euro pro Minute. „Aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden!“, ärgert sich Peter M.

Er ist nicht der einzige Nutzer, dem es so geht. Im Internet berichten weitere Kunden verschiedener Anbieter davon, wie ihr Telefon auf magische Weise fünfmal die Vier gewählt habe. Das böse Erwachen sei dann jeweils mit der nächsten Rechnung gekommen. Nach dem Vorfall legt Peter M. Widerspruch gegen die Rechnung ein. Mehrfach telefoniert er mit seinem Anbieter. Die erste Antwort, die er von 1&1 bekommt: Es handle sich vermutlich um den sogenannten „Hosentaschenanruf“. Die passieren oft, „wenn das Telefon ohne Tastensperre in der Hosentasche verschwindet“, erklärt Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Einige Anbieter haben dieses Phänomen erkannt und hinter typische hierbei gedrückte Tastenfolgen kostenpflichtige Dienste gelegt.“

Doch in seinem Fall könne das gar nicht sein, sagt Peter M. „Ich habe ein Klapphandy. Wie soll ich da fünfmal die Vier wählen, wenn das Telefon zusammengeklappt in der Tasche steckt? Das ist unmöglich!“ Eine Erklärung, wie das passiert sein kann, haben weder der Telefonanbieter noch die Verbraucherzentrale. Theoretisch könne man selbst beim Zuklappen einen Anruf auslösen, sagt Katja Henschler – allerdings nur, wenn eine Nummer schon als Kurzwahl gespeichert ist. „Leider ist es so, dass auch bei uns sehr viele Fragezeichen hinter dieser Masche stehen. Auch die Bundesnetzagentur hat hier – nicht zuletzt aufgrund unseres Drängens – bereits umfangreich ermittelt und uns mitgeteilt, dass hier keine Betrugsmasche zu finden ist, sondern letztlich immer alle Anrufe tatsächlich ausgelöst worden seien.“ Die Anbieter könnten die Protokolle jedenfalls nicht ohne Weiteres manipulieren. Umgedreht gebe es viele Verbraucher, die ausschließen könnten, den Anruf selbst ausgelöst zu haben. Es handle sich um eine „Nebelzone“, sagt die Verbraucherschützerin.

Gegen die so entstandenen Rechnungen vorzugehen, sei schwierig. Wenn der Anbieter einen Verbindungsnachweis erbringen kann, dann sei der Verbraucher in der Pflicht. Er muss dann den Gegenbeweis erbringen, dass er den Anruf nicht getätigt hat. Das sei allerdings schwierig, weil sich gespeicherte Anrufe leicht aus dem Telefon löschen lassen. „Verbraucher haben weiterhin noch den Anspruch, dass der Diensteanbieter mitteilt und nachweist, welchen Dienst er erbracht hat.“ Wer immer die Nummer 44444 geschaltet hat, muss also nachweisen, dass er dafür auch etwas geleistet hat. Wenn er das nicht könne, solle man ihn zur Rückerstattung des gezahlten Betrags auffordern. Der Diensteanbieter im Riesaer Fall ist eine Firma mit Sitz in Flensburg, erklärt Martin Fischer, Sprecher bei 1&1. Wenn eine solche Nummer gewählt werde, gehe der Kunde immer einen Vertrag mit dem Anbieter des Dienstes ein. Der Telefonanbieter treibt damit sozusagen nur das Geld für den Diensteanbieter ein. „Bei dem speziellen Vorgang verzichten wir aus Kulanz auf die offenen Forderungen“, erklärt Fischer auf SZ-Anfrage. Außerdem habe der Anbieter eine Sperre für die ominöse Rufnummer eingerichtet.

Aber für welchen Dienst wurden Peter M. eigentlich die rund 113 Euro berechnet? „Ich habe aus Neugier noch einmal da angerufen“, sagt er. „Es lief eine Endlosschleife mit Sportberichterstattung.“ Er winkt ab. Die Fußballergebnisse kennt er auch so.

Voller Name ist der Redaktion bekannt.

