Teurer Boden Neue Zahlen zeigen: In Dresden sind die Grundstückspreise am höchsten. Den großen Immobilien-Boom erlebt aber eine andere Stadt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die teuersten sächsischen Baugrundstücke gibt es in Dresden. © Symbolfoto: dpa Die teuersten sächsischen Baugrundstücke gibt es in Dresden.



Die drei großen Städte Sachsens sind die Treiber des Immobilienmarktes im Freistaat. Wie aus dem aktuellen Bericht des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte (OGA) für das Jahr 2015 hervorgeht, werden fast zwei Drittel aller Immobilienverkäufe in Leipzig, Dresden und Chemnitz registriert. Knapp 50 000 Mal wechselten demnach Grundstücke ihre Besitzer und damit rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Dank des günstigen Zinsniveaus hält der Immobilien-Boom in Sachsen an. So lag der Gesamtumsatz 2015 bei rund acht Milliarden Euro und damit noch ein knappes Drittel höher als zuvor.

Teure Lagen in der Stadt

Das Wohnen in der Stadt ist generell teurer als auf dem Land. Doch auch zwischen den Städten gibt es große Unterschiede bei den Kaufpreisen. So ist der Erwerb von Baugrundstücken in Dresden mit Abstand am teuersten. 200 Euro pro Quadratmeter zahlt man hier für ein unbebautes Stück Land. Dahinter folgt Leipzig mit 137 Euro pro Quadartmeter. In beiden Städten ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr um mindestens neun Euro pro Quadratmeter gestiegen. Eine Preissteigerung gibt es auch in den umliegenden Landkreisen. So kletterte zum Beispiel im Kreis Meißen der Wert pro Quadratmeter von 60 auf 66 Euro. Noch deutlicher zeigt sich dieser Trend beim Umsatz für die Grundstücke. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge lag dieser 2015 beispielsweise bei 492 Millionen – und damit fast 70 Prozent über dem Vorjahreswert.

Billiger ist es auf dem Land

In der ländlich geprägten Region rund um Görlitz gibt es noch Schnäppchen. Die Grundstückspreise liegen dort im Durchschnitt konstant unter 20 Euro pro Quadratmeter. Den geringsten Umsatz verzeichnet der Erzgebirgskreis mit 206 Millionen Euro im Jahr 2015. Bautzen liegt sich mit 236 Millionen Euro knapp darüber. Ebenfalls im unteren Preisbereich liegen Grundstücke in Mittelsachsen und im Vogtlandkreis. Allerdings lässt der OGA-Bericht bei den Preisen keine genaue Rangordnung der Landkreise zu. Der Grund: Dem Ausschuss liegen nicht alle Werte vor. „Die fehlenden Zahlen haben uns die Kreise nicht gemeldet“, erklärt Sachbearbeiterin Antje Krüger. Woran das liegt, weiß Steffen Pohl, Geschäftsstellenleiter vom Görlitzer Ausschuss. „Einige Kreise ermitteln die Werte alle zwei Jahre, andere wiederum werten jährlich aus“, erklärt er.

Verkäufe haben zugenommen

Insgesamt sind aus dem Jahr 2015 fast 50 000 Verkäufe in der Statistik registriert. Ein Jahr zuvor gab es lediglich 45 000. Waren damals Leipzig und Dresden noch gemeinsame Spitzenreiter, so hat sich die Messestadt nun deutlich abgesetzt. Mehr als 7 500 Mal wechselten in Leipzig die Grundstücke ihren Besitzer. In der Stadt Dresden gab es laut der neuesten Statistik hingegen nur 5 500 Verkäufe. Das Gros der Verkäufe waren bebaute Grundstücke – vorwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern oder Mehrfamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen.

Enorme Preisspanne bei Häusern

Die Wohnflächenpreise von Doppelhaushälften, Reihenhäusern und frei stehenden Ein- bis Zweifamilienhäusern sind ähnlich. Allerdings gibt es eine enorme Preisspanne zwischen den Großstädten. Dresden führt mit großem Abstand die Preisliste der bebauten Flächen an. So ist hier zum Beispiel der Quadratmeterpreis einer Doppelhaushälfte fast 500 Euro höher als in Leipzig. Im Vergleich zu Chemnitz beträgt der Unterschied sogar fast 1 000 Euro. Große Preisdifferenzen findet man auch bei Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Für den Quadratmeter eines Mehrfamilienhauses bezahlt man im Chemnitz circa 400 Euro, in Leipzig 900 Euro und in Dresden sogar fast 1 300 Euro. Günstigere Ein- und Zweifamilienhäuser gibt es in den Landkreisen. Hier liegt der Preis in allen Regionen unter 1 200 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Wohnflächen findet man in den Kreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Leipzig (rund 1 100 Euro), die günstigsten im Vogtlandkreis (700 Euro).

Eigentumswohnungen werden teurer

Während in Dresden alle Grundstücke am teuersten sind, hat es bei den Eigentumswohnungen Leipzig an die Spitze geschafft – mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von über 3 100 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Zum Vergleich: In Dresden liegt der Preis knapp unter 3 000 Euro. Damit sind allerdings nur Wohnungen in Neubauten gemeint. Bei den sanierten Wohnungen ist das Ergebnis anders. Hier führt Dresden mit über 3 200 Euro, während es in Leipzig noch Wohneigentum für 3 000 Euro pro Quadratmeter gibt.

Daten gibt es kostenlos im Netz

Die Grundstückswerte können über die Internetseite des Freistaates abgerufen werden. Über den Button „Bodenrichtwerte in Sachsen“ öffnet sich eine große Karte mit den entsprechenden Angaben. Dabei ist auch eine genaue Orts- und Adresssuche möglich. Mit einem Klick auf das jeweilige Grundstück können noch weitere Informationen abgerufen werden. Hier steht zum Beispiel, wie groß das Grundstück ist. Die Abfrage der Bodenrichtwerte ist kostenlos. Die Angaben sind aber für einen Verkauf nicht bindend, sondern dienen ausschließlich der Orientierung. Letztendlich bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis eines Grundstückes.

www.boris.sachsen.de

zur Startseite