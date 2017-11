Tesla tanken vor der Kirche Mitten in der Altstadt hat Pirna jetzt eine Schnellladestation für E-Mobile. Leider ist der Standort für Autos fast unerreichbar.

Um die Auto-Ladestationen am Kirchplatz gibt es mächtig Ärger. Der Bereich ist verkehrsberuhigt.

Direkt vorm Hauptportal von Pirnas über 500 Jahre alter Stadtkirche St. Marien hängt die Zukunft: Eine Schnellladestation für Elektroautos der Marke Tesla. Die erste weit und breit. Gleich daneben glänzt eine zweite Ladebox, ausgerüstet mit einem sogenannten Typ-2-Stecker, an der E-Mobile anderer Marken tanken können. Vor einer Woche brachten Handwerker die beiden Ladestationen an die Hauswand des Hotels Pirn’scher Hof, und seither hat die Aktion bei den Pirnaern vor allem eins ausgelöst: Kopfschütteln. Thomas Albrecht, Kirchner der Marienkirche, regt schon allein das Aussehen der E-Tanke auf: chromglänzende Kästen mit losen Kabeln an barocker Fassade. „Das taugt für den verdeckten Bereich eines Carports, kann aber nie und nimmer in der denkmalgeschützten Altstadt ernst gemeint sein“, ärgert er sich. „Im Zuge der Altstadtsanierung wurde doch – Gott sei Dank – bisher großer Wert auf eine unauffällige An- und Unterbringung technischer Einrichtungen wie Hausanschlusskästen gelegt.“

Sauer macht ihn und andere Pirnaer auch, dass sich die Ladestation, die zum Hotel gehört, in einem verkehrsberuhigten Bereich befindet. Denn der Kirchplatz ist autofreie Zone, abgesperrt mit Pollern. Es wurde sogar ein fest im Straßenpflaster verbauter öffentlicher Fahrradständer abmontiert, um Platz für die Elektro-Autos zu schaffen. „Eine privatwirtschaftliche Angelegenheit auf städtischem Grund unter Verlust gemeinnütziger Einrichtungen. Ein Exempel?“, fragt Thomas Albrecht. Was ist da in Pirnas Altstadt los?

Installiert wurde die doppelte E-Tankstelle auf Initiative von Susanne Schmees-Besgen, die das Hotel Pirn’scher Hof am Marktplatz betreibt. Die hoteleigene Schnellladestation an der Rückseite des Hauses schafft dem Pirn’schen Hof praktisch ein Alleinstellungsmerkmal als Übernachtungsmöglichkeit für Reisende, die mit dem E-Auto nach Pirna kommen. Familie Schmees-Besgen möchte ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität setzen, sie engagiert sich für nachhaltiges Wirtschaften. Theo Besgen, der Ehemann der Hotelinhaberin, ist Chef einer Firma, die unter anderem Bio-Kunststoffe herstellt – und er ist selbst Tesla-Fahrer.

Die Aufregung um die E-Tankstelle hatte die Familie so nicht erwartet, war doch alles mit dem Rathaus abgesprochen: der Standort, das Versetzen des Fahrradständers, die Zufahrt für E-Autos auf den Kirchplatz. Wer die Ladestation nutzen möchte, kann sich den Poller-Schlüssel an der Hotel-Rezeption holen. Gäste laden kostenlos gegen eine Spende, die für gemeinnützige Zwecke gesammelt wird. Das Aussehen der Ladestation, verspricht Susanne Schmees-Besgen, werde man auch noch verbessern.

Die Kritik richtet sich deshalb vor allem an die Pirnaer Stadtverwaltung, die offenbar die Tragweite ihrer Genehmigung unterschätzt hat. Pirnas Altstadt besteht zu einem großen Teil aus Fußgänger- und Parkverbotszonen. Dürfen an den historischen Häusern dort jetzt überall Ladestationen angebracht und Elektroautos abgestellt werden? Bei der Frage kommt das Rathaus ein bisschen ins Schwitzen. Hierzu sei, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel, „in jedem Fall eine Einzelbetrachtung nötig.“ Und überhaupt: Wer mit dem Auto auf dem Kirchplatz stehe, ohne gerade Strom zu tanken, riskiere nach wie vor ein Knöllchen. Kommentar

