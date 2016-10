Terrorverdächtiger hatte Kontakte zum IS

Ein SEK-Fahrzeug am Dresdner Amtsgericht. Dort wurde al-Bakr nach seiner Verhaftung in Leipzig einem Haftrichter vorgeführt. © szo

Der nach dem Sprengstofffund von Chemnitz festgenommene Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler Kontakte zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Vorgehensweise und das Verhalten des Verdächtigen sprächen derzeit für einen „IS-Kontext“, sagte der Leiter des Landeskriminalamts Sachsen, Jörg Michaelis, am Montag in Dresden. Gegen den Syrer wird nun wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (Paragraf 89a StGB) ermittelt.

Al-Bakr ist nach seiner Verhaftung von Leipzig nach Dresden gebracht worden. Vor dem Amtsgericht fuhren zwei SEK-Fahrzeuge und ein Bus vor und verschwanden schnell durch die Tore des Komplexes. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) sagte, dass der 22-Jährige am Nachmittag einem Haftrichter in Dresden vorgeführt wurde. In Bezug auf die Verhaftung sprach Ulbig von einem „großartigen Erfolg“. Die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern hätten „ganz konsequent und erfolgreich“ zusammengearbeitet.

Auf Facebook teilte die Polizei mit, dass der Verdächtige „sicher identifiziert“ sei. Die bundesweite und internationale Fahndung wurde aufgehoben. Über das Wochenende waren die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen und Flughäfen verschärft worden.

Der als Flüchtling registrierte, mutmaßliche Islamist aus Syrien war in der Nacht zum Montag in Leipzig festgenommen worden. Er hatte nach bisherigen Ermittlungen einen Bombenanschlag vorbereitet. Bei einer Anti-Terror-Razzia hatte die Polizei im Chemnitzer Fritz-Heckert-Viertel mehrere hundert Gramm hochexplosiven Sprengstoff sichergestellt. Die Spurensicherung in der Wohnung ist noch nicht abgeschlossen. „Ein Ende ist nicht in Sicht“, teilte die Polizei am Montag in Dresden mit. Wann die rund 20 Bewohner zurück dürfen, ist unklar.

Der Mieter, ein 33-jähriger Syrer, befindet sich seit Sonntagabend in Untersuchungshaft - wegen Beihilfe. Er ist ebenfalls Flüchtling und war Mitte Juli aus Nordrhein-Westfalen nach Chemnitz gezogen, sagte LKA-Chef Michaelis. (dpa/szo)

zur Startseite