Terrorverdächtiger aus Haft entlassen Offenbar hat sich die Schwere der Vorwürfe gegen Khalil A. nicht erhärten lassen. Nach sechs Wochen ist er wieder frei.

Der Schritt in die Freiheit: Der Generalbundesanwalt sieht keinen Haftgrund mehr für Khalil A. (r.). © Roland Halkasch

Die Ermittler der Generalbundesanwaltschaft (GBA) in Karlsruhe scheinen Tag und Nacht zu arbeiten und auch kein Wochenende zu kennen. Am Sonntag hat die Justiz überraschend einen Terrorverdächtigen aus der Untersuchungshaft entlassen – Khalil A. Der 33-jährige Syrer wurde am 9. Oktober in Chemnitz verhaftet. In seiner Wohnung hatte Dschaber al-Bakr (22) Bomben gebastelt, mit denen er angeblich am Berliner Flughafen ein Selbstmord-Attentat geplant hatte.

A. saß nun genau sechs Wochen in U-Haft. Gegen ihn wird wegen Beihilfe zu einer staatsgefährdenden Straftat ermittelt. Er soll dem mutmaßlichen Attentäter seine Chemnitzer Wohnung überlassen haben. Zunächst hatte die GBA offenbar den Verdacht, dass A.s Beteiligung an al-Bakrs Attentatsplänen weit umfangreicher seien könnten. Für eine tiefere Verstrickung gibt es laut A.s Verteidiger Peter Hollstein „keine objektiven Beweise“. Der Anwalt wurde am Sonntagnachmittag von der GBA darüber informiert, dass es keine Gründe mehr gibt, die eine Haft rechtfertigten. „Mich hat das überhaupt nicht gewundert“, sagte Hollstein, „allenfalls der Zeitpunkt war ungewöhnlich“.

Am vergangenen Dienstag habe sich der Verteidiger in der JVA nur durch eine Scheibe getrennt unterhalten dürfen, nun wurde er alarmiert, um sich um den Entlassenen zu kümmern. Hollstein holte seinen Mandanten daher im Gefängnis ab, besorgte ihm eine Fahrkarte und etwas Geld und stellte Kontakt zu A.s Bruder in Chemnitz her. „Dort kommt mein Mandant nun erst einmal unter“, sagte der Strafverteidiger.

Bei Nachvernehmungen vergangene Woche in Dresden sei die Stimmung zwischen Khalil A. und den Vernehmern sehr entspannt gewesen. Mitte Oktober hatte die Bundespolizei A. noch unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen per Hubschrauber zur ersten Vernehmung nach Karlsruhe geflogen. Al-Bakr hatte sich nach seiner Verhaftung in der Leipziger JVA das Leben genommen und die Justiz blamiert.

zur Startseite