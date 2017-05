Terroralarm am Leipziger Hauptbahnhof Streifenpolizisten trainieren mit Knalleffekten und Pulverdampf den größten anzunehmenden Notfall – einen Einsatz gegen Attentäter.

Rund 500 Polizisten sowie Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten übten gemeinsam für einen Anti-Terroreinsatz. © dpa

Um 23.13 Uhr zerreißt ein gewaltiger Knall die gespenstische Stille im Leipziger Hauptbahnhof. Über Gleis 23 steigt weißer Rauch auf. Maschinengewehrschüsse schmettern durch die Gewölbe. Schrille Schreie von Verletzten sind zu hören. Die Bundespolizei übt den größten anzunehmenden Notfall: Ein Selbstmordattentäter jagt sich mit einem Sprengstoffgürtel zwischen Zügen in die Luft, eine Gruppe von Attentätern ballert um sich, Granaten explodieren. Wie aber reagiert der normale Streifenbeamte, der gerade auf dem Bahnsteig seinen Dienst tut und als Erster auf die Terroristen trifft? Früher haben die Beamten auf die Spezialkräfte vom SEK gewartet. In Zeiten des Terrors ist dafür keine Zeit mehr.

Daher wurde nun in einer bisher deutschlandweit einmaligen Übung am größten Bahnhof Sachsens trainiert. 500 Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei, von Feuerwehr, der Bahn und der Bundeswehr sowie Notärzte und Rettungssanitäter waren bis Mittwochmorgen gegen 4 Uhr an der Aktion beteiligt. Eine Hundertschaft von Streifenbeamten und Kollegen der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei sollte das Verhalten in einem Anschlagsszenario üben – allein auf sich gestellt. „Hier trainiert der Beamte, der täglich auf der Straße seinen Dienst tut“, sagte Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizeidirektion in Pirna, der die Nacht auf dem Leipziger Bahnhof verbrachte. „Im Zweifelsfall kann es für den Beamten heißen: Er oder ich.“

Zwar fand die Übung, für die die hinteren Gleise des Bahnhofs abgeriegelt wurden, hinter Sichtschutzzäunen statt, dennoch wurde klar, dass sich hinter dem Vorhang gespenstisch echte Szenen abspielten. Die Organisatoren, die die Übung monatelang vorbereitet hatten, taten viel dafür, ihre Kollegen möglichst realitätsnah unter Stress zu setzen. Der Lärm von Sprengstoffexplosionen und Gewehrsalven war ohrenbetäubend, die Kommandos und das Jammern markerschütternd. Überall zog Rauch durch die Halle. Speziell geschulte Einsatztrainer simulierten mit Sprengstoff, Schnellfeuerwaffen und Platzpatronen die Attentäter. Als sich der Rauch verzogen hatte, waren auf dem Boden etliche Verletzte zu sehen: 200 Polizeischüler aus der ganzen Republik mimten die Opfer und wimmerten um Hilfe. Manche Gesichter waren mit Filmblut verschmiert. Für das Training wurden eigens Fachleute der Bundeswehr angeheuert, die die Opfer realitätsnah geschminkt hatten.

Dreimal wurde das Szenario wiederholt. Im Laufe der Übung war auch eine fast 30-köpfige Einsatzgruppe für lebensbedrohliche Lagen der Leipziger Polizei dazugestoßen. Nach dem letzten Durchgang wurden zudem Verletzte in die Uniklinik abtransportiert, um die Übergabe und deren Kapazitäten zu überprüfen.

Gestört wurde die realitätsnahe Szenerie nur von Beamten in orange-gelben Westen, die die Abläufe mit Kameras dokumentierten. Im Hintergrund hielten sich zudem etliche Führungskräfte und Fachleute verschiedener Dienststellen in Deutschland auf und beobachteten die Szenerie.

Anhand der Ergebnisse und Erfahrungen der Nacht sollen künftige Übungen und Einsätze weiter verbessert werden. „Wir wollen hier keine Show veranstalten. Es geht um die Sicherheit der Beamten und der Bevölkerung“, sagte Weinhold. Zugleich sei die Übung ein Signal an potenzielle Terroristen. „Sie sollen wissen, dass wir was tun.“

Seit dem Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium im April 2002 hat die Polizei ihre alten Strategien auf den Kopf gestellt. Damals hatte der 19-jährige Robert Steinhäuser 16 Menschen und sich selbst erschossen. Doch während Polizeistreifen vor dem Drama auf ein Spezialeinsatzkommando warten mussten, bekommen sie nun die Ausbildung und Befugnisse, um selbst gegen Attentäter vorzugehen. „Niemals mögen wir so einen Anschlag real erleben“, sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna, Jörg Baumbach. „Aber wenn es passiert, müssen wir darauf bestmöglich vorbereitet sein.“

