Tempo-Schwindel in Heide beendet Auf der Straße zwischen Langebrück und Radeberg tauchten plötzlich falsche Verkehrsschilder auf. Kein Einzelfall.

Jetzt stimmt das Schild wieder: Am Ortsausgang Langebrück in Richtung Radeberg war eines Morgens Tempo 70 ausgeschildert. Die Stadt klärte den Vorfall schnell auf. Jetzt gilt an der Stelle wieder eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. © Thorsten Eckert

Schnurgerade führt die Ullersdorf-Langebrücker Straße durch die Dresdner Heide. Etwa zwei Kilometer rechts und links nur Wald. Dennoch herrscht hier striktes Tempolimit. Maximal 50 Kilometer pro Stunde sind erlaubt. Denn die Straße ist schmal und Wildwechsel an der Tagesordnung. Manchem Autofahrer ist das aber zu langsam. Wer dort langfährt, bemerkt öfter Autos, die schneller unterwegs sind. Das weiß auch die Stadt Dresden. Sie stellt häufig mal einen Blitzer dort auf.

Jetzt wollte ein eiliger Autofahrer den Verkehrsbehörden offenbar beweisen, dass es sich mit Tempo 70 genauso gut durch die Heide rauschen lässt. Er wechselte kurzerhand 50er- gegen 70er-Schilder aus, und zwar in beide Fahrtrichtungen. Autofahrer berichteten der SZ, dass sowohl das Schild am Ortsausgang in Langebrück als auch das an der Kreuzung Radeberger Landstraße getauscht worden waren. Eine SZ-Leserin sagte: „Beim ersten Schild habe ich noch gedacht, ich habe mich verguckt. Als dann aber in der Gegenrichtung ebenfalls eine 70 zu sehen war, wusste ich, dass ich richtig lag.“ Sie fragte sich, ob die Schilder vielleicht zu Testzwecken getauscht wurden oder ob neue Erkenntnisse vorliegen, die an der Stelle eine höhere Geschwindigkeit rechtfertigen?

Tempolimit bleibt

Weder noch, sagt Reinhard Koettnitz, Chef des Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes. „Wir haben das Tempolimit nicht geändert. Die 70er-Schilder wurden widerrechtlich von unbekannten Personen angebracht“, sagt der Amtsleiter. Etwa zwei Tage hingen die „Fake-Schilder“ bis der Schwindel bemerkt wurde. Danach montierten Mitarbeiter der Stadt die falschen ab und die richtigen wieder an.

Über die Gründe könne man nur spekulieren. „Wir haben den Vorfall bei der Polizei angezeigt.“ Nach Angaben des Amtsleiters ist das kein Einzelfall. „Es kommt im Stadtgebiet immer wieder vor, dass Höchstgeschwindigkeiten eigenhändig herauf- oder herabgesetzt werden“, sagt er. Dem einen geht es auf der Straße offenbar nicht schnell genug, dem anderen rasen zu viele vor seinem Haus entlang.“

Verkehrsschilder als Geschenk

Mitunter kommt es nach Angaben des Amtsleiters auch vor, dass Schilder abmontiert werden, um ein vermeintlich originelles Geburtstagsgeschenk zu machen. „Diese Schilder zum 30. oder 50. hängen sich die Betreffenden dann gerne in die Garage.“ Gleiches gilt für Straßenschilder. Dann wird beispielsweise der Schriftzug „Heinrichstraße“ abmontiert, weil der Freund eben gerade Heinrich heißt und demnächst Geburtstag hat.

Nicht nur in Dresden geht der Schilderdiebstahl um. Auch in der Gemeinde Wachau ist das Phänomen bekannt. Erst im Sommer fanden Autofahrer am Ortseingang Feldschlößchen aus Richtung Wachau statt des gelb-schwarzen Ortseingangschildes nur einen leeren Metallrahmen vor. Ein Jahr zuvor fehlte es schon einmal.

Ein weiteres Feldschlößchen-Schild wurde am Ortseingang aus Richtung Seifersdorf gestohlen, und zwar derart rabiat, dass der ganze Rahmen ausgetauscht werden musste. Vermutlich sind jedes Mal Liebhaber der Biersorte mit gleichem Namen am Werk gewesen. Auch hier hatte das zuständige Landratsamt in Bautzen Anzeige bei der Polizei erstattet.

Bei solchen Taten handelt es sich keineswegs nur um einen Dumme-Jungen-Streich. Darauf weist der Dresdner Amtsleiter hin. Sollten die Täter ermittelt werden, dann drohen ihnen rechtliche Konsequenzen. Schließlich handelt es sich um Diebstahl von öffentlichem Eigentum und um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

