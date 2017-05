Temperatursturz am Wochenende

Das Wochenende bietet das ganze Wetterprogramm von Licht und Schatten wie hier im Großen Garten in Dresden. © dpa

Am Wochenende kommt durchwachsenes, frühlingshaftes Wetter zurück: Auf Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen milde Temperaturen und Unwetter zu. Wie Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst sagte, verschlechtere sich das Wetter am Freitag nach und nach. „Nur im Osten Sachsens wird es nochmal hochsommerlich warm.“ In der Oberlausitz und im Zittauer Gebirge würden an die 30 Grad erwartet.

In West-Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hingegen sollen die Wolken teils schwere Gewitter und Temperaturen um die 20 Grad bringen. Am Samstag werde es bereits weniger regnen und im Tagesverlauf wieder sommerlicher.

Allerdings sei mit nur 15 bis 18 Grad zu rechnen. Der Meteorologe gab jedoch Grund zur Hoffnung: „Sonntag und Montag wird es deutlich besser. Es wird viel Sonne und nur ein paar Wolken geben.“ Mitte der Woche könne allerdings wieder Unwetter geben. (dpa)

