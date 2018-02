Temperaturen sinken bis -23 Grad Der Winter hat Sachsen weiter fest im Griff. In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen noch weiter ab, vor allem im Erzgebirge.

Dresden. Dicke Jacke, Mütze und Handschuhe: Wer in Sachsen vor die Haustür geht und nicht frieren will, muss sich auch am Dienstag wieder sehr warm einpacken.



Die Temperaturen sind weiter in den Keller gegangen: Die vergangene Nacht war noch etwas kälter als die davor. An seiner Messstation am Flughafen Dresden-Klotzsche hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag um 7 Uhr minus 16 Grad gemessen. „Auf den Flugverkehr hat der Frost aber keine Auswirkungen“, sagte Petra Siebert, Sprecherin des Flughafens.



Am Montag gab der private Wetterdienst Kachelmannwetter den Wert für Dresden noch mit minus 11 Grad an, allerdings an einer anderen Messstation. Der Tageshöchstwert in Dresden soll am Dienstag minus 7 Grad nicht übersteigen. Das ist für den Winter aber kein ungewöhnlicher Wert, fühlt sich nach dem relativ milden Wetter der vergangenen Wochen allerdings fürchterlich kalt an.

Am Fichtelberg fiel das Thermometer nach minus 18 Grad am Montag laut DWD-Messung am Dienstagmorgen auf 20,5 Grad unter Null. Der kälteste Ort in Sachsen war erneut Marienberg-Kühnhaide im Erzgebirge. Kachelmannwetter hat dort am Dienstag um 6 Uhr sogar 23,6 Grad unter Null gemessen. Der DWD hat in Marienberg keine Messstation.

Allerdings sind solche Minusgrade für den Februar nicht ungewöhnlich. Am 6. Februar 2012 wurden in Deutschneudorf beispielsweise minus 28 Grad gemessen. Dagegen war es in dem Erzgebirgsort in der vergangenen Nacht mit minus 19,9 Grad noch vergleichsweise „mild“. Der sächsische Kälterekord stammt dagegen aus dem Jahr 1956. Am 1. Februar wurden damals in Marienberg minus 35,5 Grad gemessen, in Bad Elster waren es neun Tage später minus 32,2 Grad. „Wir haben also noch Luft nach oben“, kommentierte Meteorologin Cathleen Weber von DWD die aktuellen Werte.

Aktuell geht aber noch kälter als im Erzgebirge: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in der vergangenen Nacht minus 30,4 Grad auf der Zugspitze in den Alpen gemessen. Damit stellte Deutschlands höchster Gipfel den Rekord des bisher niedrigsten Wertes in diesem Jahr auf. 24 Stunden zuvor waren die Temperaturen noch auf minus 27 Grad gesunken. Deutschland hat insgesamt wieder eine frostige Nacht erlebt. „Im Norden ist es etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden insgesamt etwas wärmer“, sagte ein Sprecher des DWD am Morgen. Grund ist Hoch „Hartmut“, das eisige Luft nach Deutschland bläst. Es bleibt im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

Auch in Sachsen bleibt es aufgrund eines klaren Himmels richtig kalt in den nächsten Tagen. Allerdings sinken die Temperaturen nach Berechnungen des DWD nur noch wenig ab: Für Dresden-Klotzsche werden am Mittwochmorgen minus 14 bis 15 Grad erwartet, für Donnerstag minus 14. Am Fichtelberg sind für die kommenden Nächte minus 19 bis minus 22 Grad vorhergesagt.

Etwas wärmer ist es dagegen in Leipzig, wo am Dienstag minus 12 Grad gemessen wurden. In Görlitz sank das Thermometer auf minus 15 Grad. In den kommenden Nächten wird es in Leipzig minus 13 Grad und in Görlitz um minus 14 Grad kalt. Den Angaben zufolge soll es bis Freitag weiter eisig kalt bleiben, ehe es am Wochenende etwas milder wird. Schnee ist für den Freistaat in den kommenden Tagen allerdings nicht zu erwarten.

Ganz anders stellt sich die Situation im Norden Ostdeutschlands dar. Eisiger Wind aus dem Osten türmt den Schnee an der Ostseeküste weiter auf. Eis und Schneeverwehungen brachten manche Autofahrer am Dienstagmorgen in Schwierigkeiten, wie die Polizei mitteilte. „Es ist eben Winter“, sagte ein Polizeisprecher. Ein aus dem Osten herannahendes Tief bringt wohl noch mehr Schnee und Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Was für ein Volltreffer mit #Schnee vom #LakeEffect für #Hamburg. Immer wieder über die gleiche Region hinweg. Hier der HD Radar Loop: https://t.co/RzN99cwF7k #wetter /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 27. Februar 2018

In der Nacht zum Dienstag schneite es vor allem auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom ordentlich, auch in Schleswig-Holstein und Hamburg fiel reichlich Schnee. Das sonst eher selten verschneite Lübeck meldete am Morgen zwischen 25 und 30 Zentimeter.

Grund für den vielen Schnee an der Küste ist der „Lake-Effek“, den ein Meteorologe des DWD so beschreibt: „Die Ostsee ist im Verhältnis zu der Luft, die über sie strömt, recht warm. Das muss irgendwie ausgeglichen werden und dadurch bilden sich Schauer, die in Form von Schneefall runterkommen.“ Wie das See-Schneeschauer-Phänomen von oben aussieht, zeigt ein Tweet von Kachelmannwetter. „Was für ein Volltreffer mit Schnee vom ‚Lake-Effekt‘ für Hamburg“, heißt es darin.

Dass es im Moment überhaupt so kalt ist, liegt an der eisigen Polarluft, die direkt von der Arktis zu uns strömt. Grund dafür ist, dass die normalerweise als Barrieren dienenden Luftmassen im hohen Norden gestört sind und der normalerweise gegen den Uhrzeigersinn um die Arktis strömende Polar-Jet in 20 bis 25 Kilometern Höhe verändert ist. Letztlich führt dies dazu, dass eiskalte Luftmassen bis weit in den Süden vorstoßen. Ähnliche Bedingungen wurden auch im Januar und Februar 2013 beobachtet. Am Ende gab es auch einen eisigen März. Grundsätzlich handelt es sich bei dem jetzigen Phänomen aber um ein kurzzeitiges Ereignis.

Und auch so sind die aktuellen Temperaturen keine Besonderheit: Es ist Winter. So zeigt der Blick auf die Wetteraufzeichnungen am Dresdner Flughafen, dass es in den vergangenen 30 Jahren immer mal wieder Jahrestiefstwerte von minus 12 Grad oder kälter gegeben hat. 1987 wurden an der Wetterstation in Klotzsche sogar minus 25 Grad gemessen. In den vergangenen fünf Jahren ging es allerdings auch nie tiefer als bis minus 14 Grad (2014).

Ebenso verhält es sich bei der Verteilung von Eis- und Frosttagen –also jenen Tagen, an denen es nie wärmer als 0 Grad wird oder es mindestens einmal unter den Gefrierpunkt geht. Bis dato wurden dieses Jahr in Dresden-Klotzsche 33 Frosttage und sieben Eistage registriert. Nur unwesentlich mehr gab es beispielsweise im ganzen Jahr 1990 oder 2015, wie das obenstehende Diagramm zeigt. (sts/dpa)

