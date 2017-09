Telekom lässt Ponickauer hängen Seit dem Blitzeinschlag am 11. August kämpft Edgar Drobisch darum, dass sein Telefonanschluss repariert wird. Erfolglos.

Kein Anschluss unter dieser Nummer? Für Edgar Drobisch ist das Telefon seit fast einem Monat tot.Jetzt muss endlich eine Lösung her. © Klaus-Dieter Brühl

Es hat ein bisschen etwas von Zeitreise. Nicht etwa, weil seine Familie seit Wochen nicht mehr telefonisch erreichbar ist. Alle schon gar nicht mehr wissen, wie es ist, sich problemlos ins Internet einzuklicken. Oder man abwechselnd mit dem Handy wahre Balanceakte vollführen müsse, um im Thiendorfer Ortsteil überhaupt in Kontakt mit der Außenwelt treten zu können. Nein, Edgar Drobisch hat das untrügliche Gefühl, dass just mit ihm in der Hauptrolle die beliebte Fernsehsendung „Wie bitte?“ aus den 1990er Jahren aufgelebt wurde. In der Verbrauchershow nahmen seinerzeit drei Schauspieler sehr humoristisch wahre Praktiken der Deutschen Telekom aufs Korn. Und Drobischs Geschichte hätte nun wirklich das Zeug dazu.

Immerhin zur Erinnerung: Am Nachmittag des 11. August hatte sich ein kräftiges Gewitter über Ponickau entladen. Mit einem lauten Knall schlug schließlich kurz vor 15 Uhr ein Blitz in der Nähe der Grundschule ein. Eine Urgewalt, die so heftig gewesen sein muss, dass in der Folge neben jener Schule auch zahlreiche Bewohner, das Pfarramt sowie einige Firmen des Thiendorfer Ortsteiles tagelang weder telefonisch noch über Fax erreichbar waren.

Auch der Anschluss von Edgar Drobisch hatte ganz offensichtlich unter dem Unwetter gelitten und versagte seinen Dienst. „Ich habe deshalb gleich nach dem Gewitter mit meinem Handy den Schaden gemeldet. Allen Bekundungen der Telekom zum Trotz funktioniert noch immer rein gar nichts bei uns“, schimpfte Edgar Drobisch im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung am 17. August. Ein Tag, an welchem bei ihm eigentlich in der Zeit zwischen 8 bis 12 Uhr der Monteur kommen sollte. Aber Fehlanzeige. Edgar Drobisch, der extra seinen Schichtdienst getauscht hatte, wartete bis zum Mittag, um dann unverrichteter Dinge und deshalb gehörig sauer zur Arbeit zu fahren.

Und sauer ist der Ponickauer jetzt erst recht. Denn während seine Nachbarn mittlerweile wieder über ein funktionierendes Telefon verfügten, ginge bei ihm noch immer nichts los. Ein Monteur sei zwar zwischenzeitlich am 26. August da gewesen und habe die Verteilerdose ausgetauscht. Darüber hinaus wäre ein neuer Router bestellt worden, da der alte tatsächlich aufgrund des Blitzeinschlages – so wie bei vielen Ponickauern – kaputt ist.

Links zum Thema Jetzt muss endlich eine Lösung her

„Diesen Router habe ich dann auch sofort angeschlossen. Leider mit dem unveränderten Ergebnis, dass sich nichts tut“, berichtet Edgar Drobisch. Mehrere Telefonate mit Telekom-Mitarbeitern hätten schließlich ergeben, dass laut Vermessung der Leitung noch immer eine Störung vorliege. „Da hatten wir dann schon den 2. September! Und mir wurde gesagt, es müsse noch mal ein Mitarbeiter vor Ort kommen. Dieser könne jedoch erst am Freitag zwischen 8 und 12 Uhr da sein“, schimpft Edgar Drobisch, der da gerade aus der Nachtschicht käme.

Telekom-Sprecherin Verena Fulde kann die Aufregung zunächst nicht verstehen. Es gebe Informationen, dass das zerstörte Kabel am 15. August wieder instand gesetzt worden sei und – funktioniere. „Unserer Technik liegen derzeit keine Störungsmeldungen in diesem Bereich vor. Ihr Referenzkunde scheint daher der letzte offene Fall gewesen zu sein“, heißt es in einer Mail am Dienstag an die SZ Großenhain. Als diese der Telekom die Sachlage erklärt, bestätigt Verena Fulde am Nachmittag einen Termin am Freitag. Und: „Wenn die Störung behoben ist, wird meine Kollegin eine Gutschrift für den Zeitraum der Störung und einen Gutscheincode veranlassen.“

zur Startseite

Artikelempfehlung Telekom lässt Ponickauer hängen Ponickau. Es hat ein bisschen etwas von Zeitreise. Nicht etwa, weil seine Familie seit Wochen nicht mehr telefonisch erreichbar ist. Alle schon gar nicht mehr wissen, wie es ist, sich problemlos ins Internet einzuklicken. Oder man abwechselnd mit dem Handy wahre Balanceakte vollführen müsse, um im Thiendorfer Ortsteil überhaupt in Kontakt mit der Außenwelt treten zu können. Nein, Edgar Drobisch hat das untrügliche Gefühl, dass just mit ihm in der Hauptrolle die beliebte Fernsehsendung „Wie bitte?“ aus den 1990er Jahren aufgelebt wurde. In der Verbrauchershow nahmen seinerzeit drei Schauspieler sehr humoristisch wahre Praktiken der Deutschen Telekom aufs Korn. Und Drobischs Geschichte hätte nun wirklich das Zeug dazu. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/telekom-laesst-ponickauer-haengen-3766816.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: