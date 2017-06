Teilerfolg für Frauke Petry Dem Freistaat drohen vorerst keine Neuwahlen. Dennoch sorgt das Prüfverfahren für Stirnrunzeln.

Mit festem Schritt in den Landtag: 2014 feierte Petry, am Freitag errang sie immerhin einen kleinen Sieg.Foto: Marco Klinger © Marko Klinger

Kirsten Muster lässt den Journalistenpulk links liegen. Die AfD-Abgeordnete verlässt den verglasten Tagungsraum im Landtag und geht rasch Richtung Treppenhaus. Zurufe ignoriert sie und nimmt ihre Verschwiegenheitspflicht vermutlich gerne ernst. Doch als ihr die teils seit dem Morgen wartenden Reporter nachblicken, hebt sie die Hand und winkt. So, als ob sie ausdrücken will: irgendwie ist es geschafft.

Nach mehr als zwei Jahren hat der Wahlprüfungsausschuss des sächsischen Landtages am Freitag seine Arbeit abgeschlossen. Es ging um mehrere Einsprüche, im Kern allerdings um einen. Der frühere Bautzener AfD-Chef Arvid Samtleben hat das Gremium angerufen, weil er 2014 von der Kandidatenliste zur Landtagswahl gestrichen wurde. Ein Parteitag hatte ihn zwar auf Platz 14, der zum Einzug gereicht hätte, gewählt. Die Vertrauensleute der Partei, die die Liste beim Landeswahlleiter einreichen, strichen ihn jedoch.

Das ist nach Auffassung des Ausschusses zulässig. Der Ausschussvorsitzende Marco Schiemann (CDU), der als Chef des nicht öffentlich tagenden Gremiums zumindest eingeschränkt reden kann, spricht zwar von einer „eigentümlichen Form von Demokratieverständnis“ bei der AfD. Doch ganz offensichtlich ist die rechtliche Stellung der Vertrauensleute so hoch, aber wohl eben auch so unkonkret, dass deren Eingriffe nicht zu beanstanden sind.

Der Ausschuss jedenfalls hat den Einspruch Samtlebens wie die anderen auch abgelehnt und empfiehlt dem Landtag, das ebenfalls zu tun. Die theoretisch mögliche Neuwahl des Parlaments ist damit quasi vom Tisch, vorerst. Samtleben kündigt nämlich umgehend an, vor den sächsischen Verfassungsgerichtshof zu ziehen.

Was genau zu dem pikanten Zerwürfnis führte, ist unklar. Doch wie so oft in der AfD entpuppt sich der Zwist als Machtkampf, der sich gegen Frauke Petry richtet. Die Landes- und Bundeschefin hatte bereits früh Gegner in der Partei, auch wenn sie nicht so geschlossen und lautstark auftraten wie jetzt. Der AfD-Vorstand beschloss damals die Streichung Samtlebens. Die Rede war von einem gestörten Vertrauensverhältnis und Fehlzeiten bei Parteisitzungen. Samtleben hatte die Abwesenheit mit dem Tod seines Vaters begründet.

Im Raum stand zudem der Vorwurf des Stimmenkaufs. Neun der ersten 20 Listenkandidaten gaben Petry zufolge der Partei Darlehen zwischen 1 000 und 3 000 Euro – mit der Option, sie im Fall des Landtagseinzugs in eine Spende umzuwandeln. Samtleben kritisiert diese Praxis. Wegen widersprüchlicher Angaben im Ausschuss sieht sich die AfD-Chefin mittlerweile mit Meineidsermittlungen durch die Dresdner Staatsanwaltschaft konfrontiert.

Das Ausschussvotum – die Abgeordneten sehen keine Anhaltspunkte für gekaufte Listenplätze – kann als Teilerfolg für Petry gelten. Die Vorsitzende, die unlängst ihr fünftes Kind entband, hat eine Bestätigung erfahren. Mittlerweile aber wollen die ganz rechten Kräfte in der AfD Petry verdrängen. Ein Plan ist, dass sie der Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Direktkandidatin für den Bundestag abwählt.

Petry wäre dann noch auf dem ersten Listenplatz, der als sicher gilt. Doch intern gibt es Pläne, sie auf einem Sonderparteitag auch von dieser Position abzuwählen. Ein Grund ist, dass sie den zweitplatzierten Jens Maier wegen rechtslastiger Äußerungen aus der AfD ausschließen will. Der Richter tritt am Montag – formal getrennt – im Anschluss an einen Pegida-„Spaziergang“ als Redner einer AfD-Kundgebung auf. Aus dem Petry-Lager wiederum wurden Internet-Diskussionen öffentlich, sich nach der Bundestagswahl abzuspalten. Die interne Stimmung ist aufgeheizt. Und sie ist wohl auch ein Grund für das Wahlprüfungsverfahren, über das die AfD letztlich einen internen Konflikt austrägt.

Ausschussvize Klaus Bartl (Linke), der ebenfalls die Öffentlichkeit informieren darf, sagt, er habe so einen Fall in seinen 27 Jahren als Abgeordneter noch nicht erlebt. Der versierte Jurist bezeichnet das AfD-Prozedere als „undemokratischen Vorgang“, der aber erlaubt sei. Er plädiert für Neuregelungen nach Berliner Vorbild. Dort darf nur jemand von dem Gremium gestrichen werden, das ihn aufgestellt hat. Der AfD wirft Bartl vor, kaum kooperiert zu haben – was die Prüfung in die Länge gezogen habe.

Samtleben kämpft weiter, nun vor Gericht. Auf Facebook erhebt er schwere Vorwürfe: „Der Landtag schützt die eigenen Mandate zum Preis der Korruption.“

