Tauziehen um teuren Ehrensold Die erste Runde im Streit um mehr Geld gewinnen Sachsens ehrenamtliche Bürgermeister. Nun hoffen sie auf mehr.

© dpa

Wenn es ums Geld geht, können sächsische Landtagsabgeordnete hartnäckig sein. Und tatsächlich zahlt sich genau diese Hartnäckigkeit jetzt in einem aktuellen Streitfall für einige von ihnen sogar ganz persönlich aus.

Doch zunächst zur Vorgeschichte, die auf den ersten Blick völlig unspektakulär erscheint. So wird im sächsischen Regierungslager schon seit Monaten über eine Novellierung der Kommunalgesetzgebung verhandelt. Nicht nur für Laien ein genauso müßiges wie trockenes Thema. Im Einzelnen geht es dabei um solche Punkte wie „Qualifikationsanforderungen an Fachbedienstete für das Finanzwesen“ oder die „Klarstellung der Vertretungsregelung im Gemeinderat und Kreistag“. Dinge, die auch auf Berufspolitiker erfahrungsgemäß keinen allzu großen Reiz ausüben. Dass sich seit geraumer Zeit trotzdem nicht nur mehrere Staatsminister samt ihren Mitarbeitern, sondern auch etliche Abgeordnete aus den beiden Koalitionsfraktionen von CDU und SPD intensiv mit dem geplanten Gesetzespaket beschäftigen, hat dann viel mit einem dieser vielen Einzelpunkte zu tun: „Der Anpassung der gesetzlichen Regelung für eine Neufassung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister in Sachsen.“

Hinter dem Projekt verbirgt sich eine üppige Aufstockung der monatlichen Aufwandsentschädigungen, welche die kommunalen Ehrenämtler derzeit erhalten. Zwischen 630 und 1720 Euro gibt es zurzeit jeden Monat – jeweils abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde, welcher der Bürgermeister ehrenamtlich vorsteht. Diese Sätze sollen nun stark angehoben werden. Im Fall von Gemeinden bis 2 000 Einwohner auf die Hälfte der Angestelltentarifgruppe A 13 und in Gemeinden bis 5 000 Einwohner auf die Hälfte der Tarifgruppe A 14. Ein deutlicher Sprung nach oben, den Kritiker für unangemessen halten. Tatsächlich würden die Einkünfte der ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker in dem Fall schnell Summen von 2 000 bis 2 600 Euro erreichen. Aufkommen müssten dafür die jeweiligen Kommunen, weshalb man sich dort auch gegen ein solches Plus wehrt.

Absehbar aber umsonst. Nach SZ-Informationen haben sich CDU und SPD im Landtag nämlich inzwischen auf eben diese Neuregelung und damit auch auf eine deutliche Erhöhung der Aufwandsentschädigungen geeinigt. Im laufenden Bundestagswahljahr sicher eine Neuigkeit, die die eigene Klientel unter den ehrenamtlichen Bürgermeistern im Land zufrieden stimmt.

Ganz nebenbei profitieren dann sogar einige Landtagsabgeordnete der Koalition persönlich davon, weil sie neben ihrem Abgeordnetenmandat auch selbst als ehrenamtliche Bürgermeister tätig sind. Ein brisanter Umstand, der jetzt womöglich bei einem weiteren Streitpunkt eine wichtige Rolle spielt. Denn neben der höheren Aufwandsentschädigung ist auch die Einführung eines sogenannten Ehrensoldes für die Kommunalpolitiker im Gespräch. Finanzexperten warnen aber vor einem solchen Schritt. Das würde zu spürbar höheren Versorgungsansprüchen im Rentenalter führen, für welche die öffentliche Hand ebenfalls aufkommen müsste. Tatsächlich hat man das Thema Ehrensold auf Regierungsseite nun wieder von der Liste gestrichen. Im Gesetzentwurf, der bald dem Landtag zur Entscheidung übergeben wird, soll der Punkt fehlen. Angesichts der Tatsache, dass alle Abgeordneten mit zusätzlichem Bürgermeisteramt aber ebenfalls von einem Ehrensold profitieren würden, ist man sich aber längst nicht sicher, ob es dabei bleibt. Befürchtet wird, dass die ehrenamtlichen Bürgermeister auch bei dem Punkt parlamentarische Hilfe erhalten – also quasi Unterstützung von ihren Kollegen.

zur Startseite