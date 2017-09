Tausende kämpfen für bessere Kitas Auf vier Demonstrationen wird mehr Personal für die Kinderbetreuung gefordert.

In Dresden, Leipzig, Chemnitz und Freiberg gingen am Mittwochnachmittag Eltern, Erzieher und Träger, Wohlfahrtsverbänden sowie Gewerkschaften für bessere Bedingungen in Kitas, Horten und der Tagespflege auf die Straße. Unter dem Motto „Weil Kinder Zeit brauchen“ forderten sie unter anderem eine deutliche Verbesserung des Personalschlüssels.

„Es hat sich eine große Unzufriedenheit an der Basis angestaut“, sagt Jens Kluge, Sprecher des Graswurzel-Bündnisses „Die bessere Kita“, das die Demonstrationen organisiert hat. Das Bündnis fordert, den Personalschlüssel in Sachsens Kindertageseinrichtungen zu verbessern, Vor- und Nachbereitungszeit anzuerkennen und zu finanzieren, Ausfallzeiten – etwa wegen Weiterbildung, Krankheit und Urlaub – auf den Personalschlüssel anzurechnen und die Kita-Leitung für die administrativen Aufgaben freizustellen. Ziel ist es, die Forderungen im kommenden Doppelhaushalt festzuschreiben.

Nach aktuellen Zahlen der Bertelsmann-Stiftung betreut eine Erzieherin in der Krippe im Schnitt 6,5 und im Kindergarten 13,4 Kinder. Zum 1. September wurde der Schlüssel auf 1 zu 5,5 Kinder in Krippen gesenkt, 2018 soll eine Erzieherin fünf Kinder betreuen. Der Schlüssel für Drei- bis Sechsjährige wurde seit 2015 auf 1 zu 12 verbessert.

Es sei gesellschaftlicher Druck notwendig, um Mehrheiten für bessere Kitas zu erlangen, sagt Juliane Pfeil-Zabel, die Kita-Expertin der SPD-Fraktion. Die Grünen unterstützen die Forderungen des Bündnisses. „Besonders die Fachkraft-Kind-Relation ist in Sachsen sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergarten miserabel“, sagt Petra Zais. Janina Pfau (Die Linke) kündigte an, im Parlament weiter für die Forderungen des Bündnisses zu kämpfen.

