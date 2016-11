Tauchfahrt in die Zukunft Bei Cottbus entsteht der größte See der Lausitz. Aber bis es so weit ist, wird emsig gebaggert – und pünktlich gegessen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Dumper nach dem anderen kippt seine Fracht in die ehemalige Ausfahrt der Kohlebahn, die den Tagebau Cottbus-Nord mit dem nahen Kraftwerk Jänschwalde verband. Ab 2018 will der Bergbaukonzern Leag die Grube fluten. © dpa Ein Dumper nach dem anderen kippt seine Fracht in die ehemalige Ausfahrt der Kohlebahn, die den Tagebau Cottbus-Nord mit dem nahen Kraftwerk Jänschwalde verband. Ab 2018 will der Bergbaukonzern Leag die Grube fluten.



Achtung, aufgepasst, wir tauchen!“ Birgit Schroeckh zeigt auf zwei blaue Klötzer links und rechts der Straße. Noch stecken sie im Sand; in vielleicht sechs, acht Jahren streichelt genau hier das Wasser den Strand des Cottbuser Ostsees. Die Straße führt steil hinab, zum Grund des künftigen Gewässers. „Kriegen Sie noch Luft?“, scherzt Birgit Schroeckh, die bei der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) die Planungen für den Umbau des ehemaligen Braunkohletagebaus Cottbus-Nord leitet. Ein Millionenprojekt: Die Leag beziffert die Gesamtkosten auf rund 250 Millionen Euro, etwa 100 wurden schon ausgegeben.

See-Planungen schon 1975

Der Geländewagen stoppt auf einer Ebene, die wie ein Balkon in die Grube ragt. Vor einem Jahr gab es von hier noch die beste Aussicht auf die riesige Abraumförderbrücke. Sie stellte Mitte Dezember 2015 die Arbeit ein. Einen Tag vor Heiligabend rollte der letzte Kohlezug ins nahe Kraftwerk Jänschwalde. Damals hieß das Ganze noch Vattenfall, Anfang Oktober 2016 wurde daraus die Leag. Es war das erste Mal, dass der Bergbau- und Energiekonzern in der Lausitz einen Tagebau planmäßig stilllegte. Cottbus-Nord war leer, nach 34 Jahren. Die Statistik endete bei rund 220 Millionen Tonnen Rohbraunkohle. Gut viermal so viel Erde musste beiseitegeräumt werden, um an das Kohleflöz zu kommen.

Die hinter den Kohlebaggern verschüttete Erde, Bergleute nennen sie Abraum, bildete zunächst die bekannten Mondlandschaften. Aber die blieben nicht lange so, weil kleine Bergbaumaschinen in Hörweite der großen schon die neue Landschaft modellierten. Beim Tagebau Cottbus-Nord stand bereits zu DDR-Zeiten fest, dass aus der Grube mal ein See wird. Die ersten Planungen dazu gab es 1975 – im selben Jahr begann die Entwässerung des Geländes.

Für ein paar Sekunden muss Birgit Schroeckh ihre Schilderungen unterbrechen. Ein Brummi mit ausländischem Kennzeichen fährt vorbei. Er holt Teile eines Baggers ab. Sechs stählerne, in Cottbus-Nord ausgediente Bergbauriesen hat Vattenfall an einen Braunkohlekonzern in Bosnien-Herzegowina verkauft. Aus zwei weiteren Baggern und der Abraumförderbrücke wurden rund 5 000 Tonnen Schrott.

Von den Schrottbergen ist inzwischen ebenso wenig zu sehen wie von den Gleisen für die Kohlezüge. Insgesamt verschwinden elf Kilometer Gleise mit 18 000 Schwellen und 26 Weichen. Noch mehr Zahlen gefällig? Von 26 Kilometern Ufer sind rund drei Viertel fertig. Damit kein lockerer Sand ins Rutschen kommen kann, setzen die Landschaftsgestalter die sogenannte Rütteldruckverdichtung ein. Dabei hängt eine Lanze an einem Kran und vibriert tief im Boden wie ein Pendel. 46 Millionen Kubikmeter Abraum werden auf diese Weise verdichtet, 14 Millionen davon sind erledigt. Um die Ausfahrt der einstigen Kohlebahn zu verfüllen, müssen 17 Millionen Kubikmeter Erde ihren Platz wechseln – da würde die Cheops-Pyramide in Ägypten sechseinhalbmal hineinpassen. Diese Mammutaufgabe erledigt ein thüringisch-hessisches Spezialunternehmen, das mit rund 140 Mitarbeitern und 90 Dumpern vor Ort ist. Die Dumper fahren wie am Fließband, und kaum hat einer seine Ladung abgekippt, ist schon eine Planierraupe zur Stelle. So schließt sich die frühere Ausfahrt der Kohlebahn Stunde um Stunde. Die Firma hat sich im ehemaligen Tagebaugelände eine eigene Tankstelle und eine Kantine gebaut. Punkt 13 Uhr treffen sich dort alle Dumper, ob leer oder beladen. Die Fahrer machen genau eine Stunde Pause. In dieser Zeit setzen sich andere Mitarbeiter hinter die Lenkräder und füllen die Tanks.

Streit um den Wasser-Plan

Ab 2018 soll der frühere Tagebau Wasser aufnehmen können – aus der Spree und aufsteigendes Grundwasser. Soweit der Plan. Ob er eingehalten werden kann, ist nach der öffentlichen Erörterung der Unterlagen in dieser Woche aber fraglich, sagt René Schuster. Er nahm als Vertreter der Umweltgruppe Cottbus an der Erörterung teil. Dort sei festgestellt worden: In seiner gegenwärtigen Form sei der wasserrechtliche Plan „nicht genehmigungsfähig“. Die Leag wird wohl nachbessern müssen.

Wenn der Cottbuser Ostsee eines Tages fertig ist, wird er der größte künstlich angelegte See in ganz Deutschland sein.

zur Startseite