Taube sitzt im Schaufenster fest Der Vogel hatte es sich am Donnerstag in einem Bastelladen in Pirna bequem gemacht. Die Feuerwehr befreite das Tier.

Sieht aus wie Deko, ist aber lebendig: Die Taube im Schaufenster vom „Creativen Hobby". © Marko Förster Sieht aus wie Deko, ist aber lebendig: Die Taube im Schaufenster vom „Creativen Hobby".

Nach dem Feuerwehreinsatz konnte sie wieder in die Freiheit entlassen werden.

Ein ungewöhnlicher Notruf ging am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr bei den Kameraden der Feuerwehr in Pirna ein: Eine Taube hatte sich in den Bastelladen „Das creative Hobby“ auf der Schössergasse verirrt. Das Tier war offenbar durch die kurze Zeit geöffnete Ladentür geflattert und hatte es sich im Schaufenster bequem gemacht, aus dem sie auch augenscheinlich so schnell nicht wegwollte.

Eine Mitarbeiterin wurde durch die Geräusche auf den Vogel aufmerksam und rief die Polizei. Auch Passanten und Kunden hatten inzwischen den ungewöhnlichen Gast bemerkt. Als die Beamten der Taube nicht helfen konnten, wurde die Feuerwehr dazugeholt. Diese rückte mit drei Mann an. Sie räumten ein paar Einrichtungsgegenstände im Bastelladen zur Seite und fingen nach kurzer Zeit den Vogel aus seiner misslichen Situation. Da die Taube augenscheinlich unverletzt war, wurde sie gleich vor Ort wieder in die Freiheit entlassen. (mf)

