Kolumne: Sächsisch betrachtet Tatort Dresden – jeden Tag neu Wenn es ums Gruseln geht, ist das Unterhaltungsprogramm aus Sachsen absolut unschlagbar.

Es ist nicht nur der Tatort mit den Schauspielern Alwara Höfels (l-r) Karin Hanczewski, Jella Haase und Martin Brambach, der Spannung und Grusel nach Dresden bringt. © Bernd Settnik/dpa

DIE Krimifreunde außerhalb Sachsens müssen ständig warten – immer von Sonntag bis Sonntag. Erst dann gibt es im Fernsehen wieder einen neuen Tatort und damit endlich etwas Spannung und Grusel. (Meistens jedenfalls.) Wir Sachsen sind da viel verwöhnter. Uns gruselt es regelmäßig auch unter der Woche, weil dem Team vom Tatort Dresden fast täglich etwas einfällt. Hier der aktuelle Programmüberblick.

BUNDESWEIT für Aufsehen sorgte gleich am Dienstag der Auftritt des bekannten Schauspielers Björn H. (Das H steht hier übrigens für Höcke, wichtig!) Der gab diesmal in einem finsteren Ballhaus an der Elbe den Dämon des Bösen, welcher aus der Gruft der Vergangenheit steigt, um seine Anhänger in den Vollrausch des Vergessens zu reden. Titel der Folge: „Ich und die Schande im Herzen Deutschlands“. TV-Kritiker waren aber nur mäßig begeistert. H. entwickle sich künstlerisch nicht weiter, hieß es. Eine Wiederholung der Sendung im dritten Rei... , äh... Programm ist nicht geplant.

FÜR deutlich mehr Spannung sorgte da die jüngste Folge des sächsischen Dauerbrenners „Wölfe im Visier des Staates“. Zumal es jetzt einem der Hauptdarsteller an die Kehle gehen soll. Problemwolf „Pumpak der Fette“, wie der genauso beleibte wie beliebte Räuber aus der Region Görlitz von seinen Fans genannt wird, soll nämlich laut Drehbuch aus der Serie entnommen werden – Schuss, aus, tot! Wann es so weit ist, entnehmen Sie bitte wiederum ihrer Programmzeitschrift oder der Pressemitteilung des zuständigen Landratsamts Görlitz.

GUT war auch der Thriller „Schussfahrt in Altenberg“, in dem ein gewisser Martin D. in der Rolle des Wirtschaftsministers für seine Karriere bergab schlittert. Und wer immer noch nicht genug hat, sollte sich den Mittwoch vormerken. Da lädt Ministerpräsident Stanislaw Tillich wieder 100 Narren in die Staatskanzlei, um Fasching zu feiern. Das ist dann kein Krimi mehr, sondern ein echter Überschocker. Inoffizieller Sendetitel: „Im Dresdner Staats-Stadl steppt der fast schon tote Pumpak!“

