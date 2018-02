Tafeln ohne Beschränkungen für Flüchtlinge

Es stellt sich die Frage wieso müssen illegale Einwanderer von der Tafel verköstigt werden - auch das zieht an u.man informiert die Heimatländer es gibt Essen u.Bekleidung. Bisher war es doch wohl so das Flüchtlinge in Flüchtlingsunterkünften versorgt werden oder teilweise eine Wohnung bekamen u.auch finanzielle Unterstützung. Insofern sehe ich es als falsch an das man nun auch Illegale die evtl falsche Identitäten haben an Tafeln verorgt. Wobei nun endlich einmal Muttis Wort eingeklagt werden muß : Wir schaffen das -wo es Probleme gibt müssen wir das lösen. Dann aber los - wir tun nun alles das es in Deutschland welches so reich ist keine Suppenküchen mehr braucht ,sofortige Maßnahmen zur Verhinderung von Alters u.Kinderarmut . Wenn die Politik ernsthaft daran geht u.Merkel sich statt in der Außenpolitik zeigen will erst die inneren Probleme zur Chefsache macht. Es sei angemerkt das der Steuerzahler Mutti dafür bezahlt .Nichts gegen Solidarität die zeigte Deutschland oft .