Szenen aus Pirna im neuen Tatort Im Sommer wurde für die Krimiserie im Geibeltbad gedreht. Das wurde kurzerhand umbenannt und in eine andere Stadt verlegt.

Im Sommer 2017 wurden Filmszenen für den aktuellen Dresden-Tatort im Geibeltbad in Pirna gedreht. © Daniel Förster

Pirna/Dresden. Das Geibeltbad in Pirna hat einen neuen Namen. Es heißt jetzt „Bad Johannstadt“ und liegt nicht mehr in Pirna, sondern in Dresden. Jedenfalls im neuen „Tatort“, der an diesem Sonntag im Ersten ausgestrahlt wird. Für die Folge mit dem Titel „Déjà-vu“ wurden im Sommer Szenen auf dem Freibadgelände an der Rottwerndorfer Straße gedreht. Am Set waren die Darsteller Alice Dwyer, Nils Bruno Schmidt und Jörg Malchow.

Da es die Ermittlerinnen aus der Landeshauptstadt sind, die einen Mord aufdecken müssen, wird es für den Zuschauer in der Folge so aussehen, als liege das Freibad in Dresden. „In dem neuen Tatort geht es um ein heikles Thema. Für die Kommissarinnen gilt es einen Mord an einem neunjährigen Jungen aufzuklären und den Missbrauch an weiteren Kindern zu verhindern“, sagt ein Sprecher des Geibeltbads. (szo)

Sonntag, 28. Januar, 20.15 Uhr, Das Erste

