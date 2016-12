Süßes Dankeschön für Helferinnen Schüler Marcel Scholz stürzte schwer. Viele fuhren einfach weiter. Vier Gymnasiastinnen schauten jedoch nicht weg.

Marcel (l.) überreicht seinen Helferinnen Pauline, Emma, Lilly und Villana (v. li.) Gutscheine und Schokolade. Im September stürzte er an der Seminarstraße. © Norbert Millauer

Pirna. Mittlerweile kann Marcel Scholz schon wieder lächeln. Eifrig holt er aus der bunten Tüte vier hübsch verpackte Geschenke und überreicht sie Pauline Richter, Villana Huhle, Lilly Schäfer und Emma Dornick. „Vielen vielen Dank nochmals“, sagt der Zwölfjährige und schaut den Mädchen offen ins Gesicht. Man merkt, wie tief empfunden er diese Worte meint.

Dazu hat Marcel auch allen Grund, denn die vier Schülerinnen des Schillergymnasiums haben sich am 16. September dieses Jahres richtig verhalten und Mitmenschlichkeit bewiesen.

Was genau passierte an diesem Freitag? Marcel Scholz, Schüler der Evangelischen Mittelschule Pirna, hat früh Unterrichtsschluss, nämlich um 12.15 Uhr. Danach erledigt er noch seinen Ordnungsdienst und schwingt sich dann auf sein Rad, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Dort will er sich mit seiner Mutter treffen. Sie arbeitet in Copitz. Gemeinsam wollen sie nach Friedrichswalde bei Bahretal fahren, wo die Familie wohnt. Treffpunkt ist der Netto-Parkplatz am Felsenkeller. Marcel radelt, wie immer, die Rottwerndorfer Straße herunter und biegt in die Seminarstraße ein. Kurz vor der B 172 nutzt er den linken Bürgersteig an der Seminarstraße. Auf dieser Seite befindet sich die Verkehrsinsel, auf der er die stark befahrene Bundesstraße sicher überqueren will. Vor ihm auf dem Bürgersteig fährt ein Mann auf dem Fahrrad in dieselbe Richtung. Marcel setzt zum Überholen an, kommt ins Schleudern und stürzt. „Der linke Arm tat furchtbar weh und stand so komisch ab“, erinnert sich der Schüler. Einen Moment ist er wie benommen. Er ruft um Hilfe. Vergeblich, der Mann fährt achtlos weiter. Auch andere halten nicht, obwohl sie den Unfall gesehen haben müssen.

Anders verhalten sich Pauline, Lilly, Villana und Emma. Sie haben Schulschluss, sind auf dem Weg nach Hause und sehen Marcel stürzen. Sofort laufen sie hin, um ihm zu helfen. Während sich Villana um Marcel kümmert, ihm Mut zuspricht, holt Pauline ihr Handy aus der Tasche und wählt die 112. Rettungswagen und Notarzt sind also unterwegs. Wieder trösten die vier Mädchen den Jungen und erfahren von ihm die Telefonnummer der Mutter. „Eine mir völlig unbekannte Stimme sagte ,Machen Sie sich keine Sorgen, Ihrem Sohn geht es soweit gut‘“, erinnert sich Inna Scholz noch heute. Natürlich macht sich Marcels Mutter trotzdem Sorgen und sofort auf den Weg zu ihrem Sohn. Als sie eintrifft, ist der Krankenwagen bereits da. Mit Blaulicht geht es für beide in die Uniklinik nach Dresden.

Die vier Mädchen werden noch von der Notärztin gefragt, was genau passiert ist. „Den Mann konnten wir aber nicht näher beschreiben, da wir sein Gesicht nicht gesehen haben“, erklärt Emma. Polizei ist nicht vor Ort, sodass die Mädchen keine weiteren Angaben machen müssen und ihren Heimweg fortsetzen können.

Unterdessen erreichen Marcel und seine Mutter die Uniklinik. Hier wird der Arm geröntgt. Die Diagnose ist eindeutig: Der ist gebrochen. Die Ärzte operieren sofort.

Heute kann Marcel seinen Arm wieder gut bewegen, bekommt aber immer noch Physiotherapie. An den Unfall denkt er fast jeden Tag. „Die Bilder sind schwer aus dem Kopf zu kriegen“, sagt er.

Unendlich dankbar ist er seinen vier Ersthelferinnen. „Sie haben sich um alles gekümmert“, berichtet Marcel. Genauso empfindet seine Mutter. „Diese Mädchen haben nicht weggeschaut, sondern standen Marcel bei. Das finde ich sehr stark. Ich bin sehr dankbar“, sagt sie. Auf eine Anzeige gegen den Mann wegen unterlassener Hilfeleistung verzichtete sie. „Das hätte wenig Erfolg gehabt“, meint Scholz und fügt hinzu: „Ich hoffe aber, dass er diesen Artikel liest und vielleicht darüber nachdenkt, was er falsch gemacht hat.“

Alles richtig gemacht haben die vier Gymnasiastinnen. Für sie war die spontane Hilfe eine Selbstverständlichkeit, wie sie übereinstimmend betonen. „Ich glaube, wir haben gar nicht erst überlegt, sondern sind sofort hin, um zu helfen“, beschreibt Emma die Situation.

Pauline nickt. „Es hätte uns ja auch passieren können, und dann wären wir genauso auf Hilfe angewiesen gewesen“, sagt die Zwölfjährige.

Mutter und Sohn wollten es aber nicht nur bei einem mündlichen Dankeschön belassen. Noch vor Weihnachten traf sich Marcel mit den vier Freundinnen vor dem Gymnasium und er überreichte jedem Mädchen Schokolade sowie einen Gutschein für ein Essen in einem Pirnaer Restaurant. „Den lösen wir wahrscheinlich zwischen den Feiertagen ein“, sagt Villana voller Vorfreude.

