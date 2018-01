Süden adé Immer mehr Schwäne, Gänse und Kraniche bleiben im Winter hier. Schaden auf den Feldern richten sie kaum an.

Wie hier in der Nähe von Attendorf gibt es mehrere Stellen in der Region, auf denen man in diesen Wintertagen Schwäne beobachten kann. © André Schulze

Zwischen Horka und Biehain sieht man Gänse zu Hunderten auf den Feldern sitzen. Rechts und links der Straße von Nieder Seifersdorf nach Niesky, aber auch an der B 115 kurz vor Kodersdorf rasten bis zu 50 Exemplare starke Trupps von Schwänen. In der Luft lassen sich immer wieder Kraniche blicken, die nach günstigen Futterquellen Ausschau halten. „Der Eindruck ist richtig“, bestätigt Alexander Wünsche. „Vögel, die sonst während des Winters in den Süden gezogen sind, bleiben in immer größerer Zahl hier.“ Wobei das der Experte von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises nicht pauschalisieren möchte. „Das muss man durchaus differenziert betrachten“, stellt er klar. Schon bei den Gänsen seien Unterscheidungen nötig. „Wir haben hier die heimischen Graugänse, die in strengeren Wintern schon mal ausweichen. Manchmal sind es nur 100 Kilometer – je nachdem, wie knackig die Temperaturen sind.“ Darüber hinaus gebe es Saat- und Blessgänse aus dem Norden und Nordosten Europas. „Diese Arten sind von Oktober bis März hier anzutreffen, Mitteleuropa ist ihr Zielgebiet.“ Gänse brauchen laut Alexander Wünsche Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch für die Gefiederpflege. „Wenn der Frost zu stark wird, die Pfützen auf den Feldern, aber auch die Gewässer generell zufrieren, treten sie den Weiterflug an – so weit, bis es wieder offene Seen gibt.“ Ein paar Flocken Schnee machen ihnen aber nichts aus.

Beliebtes Gänsefutter in der kalten Jahreszeit sind Getreidesaaten. Von den Landwirten werden die gefiederten Fressgäste nach Angaben des Fachmanns aus dem Landratsamt aber nicht rundweg abgelehnt. „Wenn Gänse das Grün abknabbern, ist dies für das weitere Wachstum der Pflanzen eher förderlich. Dadurch bilden sich mehrere Halme und die Ernte fällt ertragreicher aus“, erläutert Wünsche.

Von den Schwänen sind derzeit gleich zwei Arten auf den Feldern der Region aktiv – die heimischen Höckerschwäne und die nur im Winter hier zu findenden Singschwäne, deren Markenzeichen die gelb-schwarzen Schnäbel sind. Beide Arten sind in gemischten Trupps unterwegs, sodass die Unterscheidung für den Laien, zumal noch aus der Ferne, nicht einfach ist. „Ihr Durchzug entwickelt sich erst in diesen Tagen. Sind sie hier, nutzen sie gern die Rapssaat, die schon im Boden ist.“ Bei ihnen gibt es das gleiche Phänomen wie beim Zusammenspiel von Gänsen und Getreide: Dort, wo Schwäne an den Pflänzchen reißen, wachsen sie im Frühjahr mehrtriebig weiter. Bei Raps ist das allerdings nicht gewollt, da er dann unterschiedlich reift. „Schwäne gelten als lauffaul, weil sie schwer sind und große Füße haben. Deshalb findet man sie fast immer auf dem gleichen Fleck. Es ist besser, sie dort in Ruhe zu lassen, dann konzentriert sich der Schaden auf eine kleine Fläche“, sagt der Naturschutzexperte.

Weil die Temperaturen momentan nur ansatzweise im Frostbereich sind, finden auch Kraniche noch ein gutes Auskommen. „Eigentlich sind das Vögel, die in Südwesteuropa überwintern. Die Tendenz der letzten Jahre hat aber schon gezeigt, dass sich immer weniger auf die lange Reise begeben“, weiß Alexander Wünsche. Aktuell seien Trupps bis zu 100 Exemplaren gesichtet worden. „Wenn es den Tieren hier nicht mehr behagt, ziehen sie in Richtung West-Südwest einfach weiter.“ Ihr Durchhaltevermögen bringt vor allem den in der Lausitz brütenden Kranichen Vorteile. Der entscheidende: Schon frühzeitig können sie die besten Reviere besetzen. Wünsche hat beobachtet, dass manche Tiere bereits paarweise zusammen standen, was nach Ansicht des Experten dann doch ein bisschen zeitig ist. Hunger leiden jedenfalls auch die Kraniche derzeit nicht. Sie konzentrieren sich auf abgeerntete Maisschläge und fressen das, was liegengeblieben ist. „Leider werden die Felder zu schnell umgepflügt. Die Stoppeln sollten länger liegen bleiben“, fordert der Experte aus dem Landratsamt. Insgesamt ist der Klimawandel in der Vogelwelt durchaus zu spüren. Gänse, Schwäne und Kraniche in solchen Mengen waren in den Wintern früherer Jahre in der Region nicht anzutreffen. Von November bis ins Frühjahr hinein tummelten sie sich vielmehr im warmen Süden. Das Phänomen, dass aus Zug- Standvögel werden, könne man wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren beobachten,vermutet Alexander Wünsche.

