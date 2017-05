Sturzbetrunkener von Auto erfasst

Ein völlig betrunkener Fußgänger ist bei einem Unfall in Plauen schwer verletzt worden. Der 53-jährige Mann überquerte am Mittwochabend einen Fußgängerüberweg, lief plötzlich rückwärts und stieß gegen ein vorbeifahrendes Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Mann stürzte und zog sich nach Angaben der Polizei eine schwere Kopfverletzung zu. Ein Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille. (dpa)

